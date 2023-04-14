芝3輛運鈔車同日遭劫 華人聚居港橋區爆1起

芝市南郊Calumet市12日上午發生運鈔車遭刧。（FBI芝加哥提供）

芝加哥 聯邦調查局與芝加哥警局12日表示，三輛運鈔車在12日分別於芝城 南郊、芝加哥市遭搶劫，其中一宗位於華人聚居的橋港區，有可靠消息來源指出，橋港區運鈔車損失現金高達40多萬。

第一起搶劫發生在南郊卡盧米特市(Calumet City)，當天上午9時35分左右，一部Brinks的運鈔車，停在西布里大道(Sibley Blvd.)1900號街區的Pete's生鮮超市前遇劫，這起案件幸而無人受傷，目前不清楚損失多少現金。劫匪得逞後，開車往Bishop Ford高速路西向車道逃逸。

第二宗搶劫發生在南郊蘭辛市(Lansing)，根據當地警局指出，12日下午2時，一部停在Gordon Food Service(173街2300號附近)停車場的Loomis運鈔車，遭好幾名持槍劫匪從車內搶走大批現金後逃逸，警方說，當時車內的運鈔車員工沒有受傷，失竊款項總額不清楚。

橋港區31街夾瓦歷斯街口的一輛運鈔車，12日下午1時30分遭搶劫。(YouTube截圖)

同日下午約1時30分，一部停在橋港區31街夾瓦歷斯街(Wallace St.)的Western Union貨幣 兌換中心(currency exchange)運鈔車也發生搶劫。芝加哥警方說，當時一輛Brinks運鈔車停在該中心的對街，一名運鈔車員工從貨幣兌換中心出來然後上了運鈔車，一名男子尾隨其後並向他展示槍枝，接著搶匪跳上卡車，在卡車駛離前搶走車上現金。

目擊者指出，看到有人從運鈔車拿出好幾袋現金，然後跳進一部接應車輛逃逸。

芝加哥警方證實，案發後警方逮捕了兩名橋港區運鈔車的搶劫嫌犯。不過，目前不清楚這三宗案件是否有關連。