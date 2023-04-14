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芝加哥首位民選華裔區長 李惠華談4年計畫

特派員黃惠玲／芝加哥報導
11區區長李惠華。(特派員黃惠玲／攝影)
11區區長李惠華。(特派員黃惠玲／攝影)

成為芝城第一位民選華裔區長的李惠華(Nicole Lee)，在獲得決選勝利後表示，「最要感謝華社選民支持」。此外，由於她之前公開背書另一位市長候選人瓦拉斯(Paul Vallas)，是否因此影響與新當選市長強森(Brandon Johnson)的合作？李惠華說，改善公共安全仍是她的要務，強森的增稅計畫及警力安排等，最終須經市議會同意，「確認市長負起責任，是議會的主要工作，也是我的任務」。

48歲的李惠華勝選後接受了華文媒體聯訪，在華埠出生長大的她是華裔第三代，包括父母、兩個兒子，也都是華埠長期居民，她希望透過媒體向所有華裔選民表達謝意。

她說，在去年3月之前，她沒有想過自己會從政，因此向父母提到自己要參加11區區長遴選時，爸媽都十分意外，在獲得市長萊特福特指派為11區區長後，她與居住數十年的環境、人事物有了密切接觸，更深深愛上了這個社區。

她說，未來四年她將確保社區能夠獲得政府資源及協助，推動社區成長繁榮，確保華社的聲音能夠被聽到且問題獲得解決，她說，例如華埠的垃圾問題，她將向市府爭取更多資源處理垃圾，因為華埠是芝城最大的經濟來源之一；此外，她也希望加強對商家、居民的教育，攜手維護環境衛生與清潔。

對於之前她並未支持強森擔任市長，是否影響彼此合作？李惠華說，芝市府目前最大的挑戰是預算平衡，強森之前提出的增收稅賦、警察安排等計畫，究竟能否在經費赤字的情況下運行，均仍需要進一步討論，「市議會會確保市長負起責任」，李惠華說，自己也是議會成員之一，也一定會監督與敦促對芝市最好的計畫。

李惠華說，在市長上任的100天，強森應該已有自己的優先工作順序，他的團隊應該會思考現實狀況，並向議會做出報告。

她也提到，11區區長辦公室平等對待所有居民，身為芝加哥「第一個亞裔多數選區」的區長，她也一定會維護華社權益，她說，未來她將強化把市府各種資訊推出中文版，例如垃圾處理、公共衛生等，都應該出版中文信息，才能確保華裔的權益以及了解市府的規定。

她說，擔任區長一年以來，真正體驗了華人與其他族裔一些生活與觀念上的落差，包括種菜、晾衣服、曬魚乾等，都是辦公室時常收到的投訴類別，李惠華說，「華人喜歡在院子裡種菜，但一些其他族裔的居民卻時常投訴菜園會帶來老鼠、害蟲」，她未來也會盡力溝通社區居民的認知代溝，加強文化交流與認識。

華埠 華裔 芝城

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