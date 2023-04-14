陳慧齡「給阿媽的一封信」 明州迴響熱烈

陳慧齡導演的「給阿媽的一封信」，日前在明尼蘇達大學公開放映，獲得觀眾熱烈迴響。(記者陳曼玲/攝影)

「喜歡，就去學」，台灣師大美術系畢業的陳慧齡，27歲才到法國初學法語並攻讀電影 研究所學拍影片。她在2021年完成紀錄長片「給阿媽的一封信」，重新尋找家族記憶，以藝術對抗遺忘。此片獲得台灣國際女性影展 金獎、法國第三屆Les Rimbaud du Cinéma影展最佳紀錄片與最佳原創電影配樂獎。陳慧齡隨片訪問明尼蘇達州時，與現場觀眾對談獲熱烈迴響。

陳慧齡說，她從小愛畫畫，家境不好沒玩具的她，最大的娛樂就是在地上用沙子作畫。她說，之所以會走上拍攝影片之路，是在一連串的意外中發現了人生的可能。

陳慧齡曾為了生活和磨練畫技，到永康公園擺攤為人畫水彩肖像畫，當時有個流浪漢引起她的好奇，因此產生拍片的念頭。師大美研所畢業後，她到徐匯中學教高中生影像製作，激發學生的電影創作興趣同時，也讓她想更深入研究拍片。

一年後她辭掉教職，買了機票到法國從讀語言學校，一開始申請念大三再攻讀研究所。她說，自己不是為了理論或文憑，而是想真正的拍攝電影，尤其當她在生活中與人互動時，往往就能進入電影創作的狀態。

有次陳慧齡為學校作業在馬賽大街拍攝時，採訪了城市重建後的新屋與仲介商，看到有些等著被拆重建的房屋出入口被磚牆封住，了解後才知道這是為了防止流浪漢入住。陳慧齡接著訪問了遊民 弱勢族群，體悟到價值觀的形成端看是哪一方在說故事，因此她用台南古厝的紅磚牆作為她紀錄片中的視覺隱喻。

法國學成後，她在台灣花了十四年，從與學校老師合作收集學生訪問家長的家庭記憶創作，到公開徵求庶民家族故事並跟拍他們的生活，陳慧齡匯集這些台灣故事斷片，成為歷史記憶的拼圖紀錄片。她領悟到所謂的「集體記憶」，是一群人交換故事進而產生心靈連結，而不是增加史料。

另外，陳慧齡說，全台灣有四、五十間學校的老師響應她的集體追尋計畫，提供學生家族記憶作品，這些老師們無私的奉獻變成一股社會向心力，學生家長也感謝老師啟發孩子尋根。

喜愛教學的陳慧齡，鼓勵年輕人先不要煩惱未來的方向，要從現在就開始去接觸、培養熱愛的人事物，慢慢從興趣發展到事業或貢獻人群的使命。

陳慧齡未來想拍攝注入女性觀點的劇情片，希望能用電影的語言，讓人看見 光明面。