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芝城亞洲躍動影展 本周末播映4台灣電影

芝加哥訊
李康生主演的「山中森林」將在16日播出。(亞洲躍動影展提供)
李康生主演的「山中森林」將在16日播出。(亞洲躍動影展提供)

第16屆芝加哥亞洲躍動影展將在15日、16日兩天，播映台灣電影「山中森林」、「本日公休」、「關於我和鬼變成家人的那件事」、「哈勇家」，其中「山中森林」為該屆影展閉幕片，新銳導演姜寧與監製主演的李康生都會到芝城出席該片北美首映，並於映後與觀眾座談。

芝加哥亞洲躍動影展今年有來自臺灣、南韓、香港、新加坡、日本、越南等國共25部電影參展。

「山中森林」為姜寧自電視與音樂影片轉型電影的導演處女作，也是李康生首度擔任監製的作品。本片描寫在臺北中山區經營酒店的黑幫故事以及背後的恩怨糾葛，集結眾家知名演員，除了金馬影帝李康生，還有郭雪芙、李千娜、謝承均、邱勝翊、陳德容等知名演員參與演出。

「本日公休」故事靈感來自於導演傅天余身為家庭理髮師的母親，主角阿蕊(陸小芬飾演)開了40年男士家庭理髮，某日，搬到遠方的老客人因生病無法出門剪頭髮，打電話拜託阿蕊到府服務，於是阿蕊掛上「本日公休」的牌子出發上路。這是曾獲金馬影后與亞太影后的陸小芬，時隔20多年再次重返影壇。

「關於我和鬼變成家人的那件事」由程偉豪執導，是融合靈異、偵探、喜劇的多元類型創作。劇情描述警察許光漢在辦案蒐證時誤撿地上紅包，被迫成為同志冤鬼林柏宏的冥婚「老公」，攜手緝毒追凶，展開笑中帶淚的旅程。本片全台票房累計達3.38億台幣，登上今年最賣座國片寶座。

「哈勇家」是長年深耕原住民故事題材的泰雅導演陳潔瑤的新作，描繪生活在高山的泰雅族哈勇，三代同堂一家人的故事。

四部電影詳細信息與播放時間、地點，可查詢官網：https://reurl.cc/Y8RYyD

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