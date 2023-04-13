芝加哥沃爾瑪4賣場4/16結束營業 今年已7家
沃爾瑪(Walmart)11日宣布，四家位於芝加哥市的賣場據點將在16日結束營業，加上先前宣布關掉的三家芝郊區據點，該公司今年已經累計關掉了七家大芝加哥地區的商店。
沃爾瑪表示，今年稍早關閉的門店，主要因為這些據點沒有達到預期的財務目標，至於甫宣布關閉的四家店面，沃爾瑪也給出同樣的理由。
沃爾瑪發表聲明稱，簡單來說，從17年前在芝加哥設立第一家門市以來，「我們的門店一直都沒有盈利」，且這些據點每年還帶來數千萬元的虧損。
沃爾瑪說，儘管芝加哥賣場採取了不同的戰略來改善業績表現，但這些努力無法「從根本上」改善零售據點所面臨的業務挑戰，芝市七家已經關閉或正要關閉的沃爾瑪地點如下：
已經關閉：6840 N. McCormick Blvd. Lincolnwood；12690 S. Route 59, Plainfield；17550 S. Halsted St., Homewood。
4/16日關閉的四家芝加哥店：8431 S. Stewart Ave.；4720 S. Cottage Grove Ave.；2844 N. Broadway St.；2551 W. Cermak Rd.。
上述四家門店的藥局，將繼續額外營業30天，以方便患者轉到其他沃爾瑪或San's Club的藥局。
沃爾瑪在聲明中提到，目前芝市還有四家門市開放，這四家雖同樣面臨經營困境，但將繼續營業。
芝加哥市長萊特福特對此表示，對沃爾瑪的關店計畫感到非常失望，「沃爾瑪毫不客氣的放棄這些社區，將使當地成千上萬居民的基本需求供應受到影響」，她說，雖然近期該公司將協助員工安排工作，但她擔心許多人會發現當地穩定且長期的工作機會越來越少。
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