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名額有限 芝城公園管理局夏令營5/1報名

特派員黃惠玲／芝加哥報導

距離芝加哥公立學校放暑假的時間，僅剩不到兩個月，芝加哥公園管理局表示，暑期夏令營與各項課程的詳細日期與費用、地點，將在24日上網公布供民眾查閱，所有位於加州大道(California Ave.)以西的公園暑期項目，5月1日上午9時起接受報名；加州大道以東的公園暑期項目，則在5月2日上午9時開放線上報名；至於體操中心的課程註冊時間為5月2日中午。

直接到各公園辦公室實體登記報名的時間，大多數公園都在5月6日接受現場報名，由於公園管理局的夏令營收費合理，且距離居民住家近，因此每年暑期各種課程、營隊一開放報名很快就會額滿，有意為孩子安排暑假活動的家長，勿錯過上述報名時間。

今年芝加哥公園管理局的夏令營為期六周，從6月26日開始至8月4日為止，其他大部分的暑期項目，則在6月26日到8月20日間進行。根據公園管理局網站，夏令營根據不同年齡孩童推出不同課程與活動，包括體育、藝術、健身、戶外活動，以及環保教育、公民參與等，其中6到12歲學童的夏令營時間為早上9時至下午3時，或上午10時到下午4時。

想報名者需先建立一個芝加哥公園管理局的帳號，民眾可從網上直接設定帳號，也可到公園管理局辦公室辦理，夏令營因地點、活動內容、時間不同而收費各異，有關線上報名的更多信息，可查詢官網：www.chicagoparkdistrict.com

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