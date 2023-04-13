芝加哥賽車封路時間表出爐 影響交通逾月

芝市府公布7月1日至2日在芝城舉辦的納斯卡街頭賽車交通計畫。(NASCAR臉書)

全國納斯卡賽車 協會(National Association for Stock Car Auto Racing，NASCAR)芝城 街頭競賽將在7月1日到2日登場，根據芝加哥 市府最新公布的活動期間交通計畫顯示，葛蘭特公園(Grant Park)周遭街道將陸續封閉，為該區帶來的交通衝擊估計超過一個月。

芝市府公布了7月1日、2日比賽前的滾動式封路與交通模式細節，比賽賽道總長2.2哩，共有12個彎道，湖濱大道(DuSable Lake Shore Drive) 、哥倫布路(Columbus Dr.)、密西根大道等主要交通道路都將配合賽事關閉。

其中影響層面最廣的範圍，為6月28日晚間10時起一直到比賽結束期間，從蒙洛街(Monroe St.)到芝城博物館園區麥克費特里奇路(McFetridge Drive)間的南向湖濱大道關閉。同路段的北向湖濱大道，也將在7月1日清晨4時起關閉到2日比賽結束。

芝市府公布7月1日至2日在芝城舉辦的納斯卡街頭賽車交通計畫。(NASCAR臉書)

市府官員以及納斯卡高層沒有提供大多數街道恢復開放的具體日期，但表示會在比賽結束後的周一上午7時陸續重新開放街道，至於為了活動搭建的看台與圍牆，則要到7月15日才會全部拆除。

轄區為賽車主要場地的芝市第2區區長霍普金斯(Brian Hopkins)說，毫無疑問這場賽事對社區的影響，比最初預計的要嚴重許多，尤其在甘迺迪高速路整修期間又關掉湖濱大道，屆時交通狀況的混亂可以想見。

根據最新的計畫，最早開始的賽前封閉日期為6月2日，介於傑克森街(Jackson St.)到巴爾博街(Balbo St.)的哥倫布路將開始限制停車；威爾斯路(Ida B. Wells Drive)則將從6月10日起，關閉密西根大道以東的路段，以利工作人員開始搭建看台。

其他主要的道路關閉時間與路段，包括：

●6月25日：

封閉傑克森街與羅斯福路間的哥倫布路；密西根大道與哥倫布路間的傑克森路也將封閉。

●6月26日：

早上6時開始，關閉Congress Plaza Drive，以及哥倫布路到湖濱大道間的東向羅斯福路。

●6月27日：

巴爾博路到羅斯福路間的南向湖濱大道人行道，以安裝護欄。

●6月29日：

晚間8時起，關閉哥倫布路到密西根大道間的羅斯福路，以及巴爾博到傑克森街間的北向密西根大道。

●6月30日：

下午5時起關閉巴爾博街到傑克森路間的密西根大道南向車道。

●7月1日：

凌晨4時起，封閉從蘭道夫街(Randolph St.)到湖濱大道的車道。

納斯卡估計，這場賽事將在兩天內吸引約10萬人參加，芝市長萊特福特說，芝加哥與納斯卡簽署了為期三年的協議，這也意味著明年及後年，這場街頭賽車仍會在芝加哥舉行，今年也是該組織成立75年來，第一次舉辦街頭比賽。