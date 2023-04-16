華諮處與華商會聯合舉辦首屆中國城清潔日活動 歡迎報名參加

眾多公司及組織將齊聚於此，一起打掃中國城公共設施，慶祝亞太裔傳統月。

2023年5月5日，華人 諮詢服務處與芝城華商會將聯合舉辦首屆年度芝加哥 中國城清潔日活動。為讓本次活動成功舉辦，我們非常依賴於社區的參與。我們鼓勵任何組織或個人注冊本次活動，每位參與者在活動當天將會收到一份免費的紀念T卹。

若您對本次活動感興趣，歡迎打開此鏈接 bit.ly/ChinatownCleanup23 來進行注冊。請注意，您必須閱讀并同意《華諮處志願者免責聲明》。屆時華諮處將在華埠 廣場於上午8點半開始進行簽到。

若您有任何問題，歡迎發送郵件至 [email protected]或致電 (312) 374-3817 來諮詢我們。若您想要了解更多關於華諮處的信息，歡迎訪問我們的官方網站www.CASLservice.org.

關於華人諮詢處

華諮處是一所非盈利組織，致力於改變現有社區環境，為亞太裔個人及家庭創造一個公平公正的未來。華諮處根植於芝加哥中國城，秉持著寬以待人，激勵自主，通力合作，與時俱進的價值觀，來不斷塑造社區的未來。40多年來，華諮處為難以獲得優質服務的人們提供了全方位的細心照料。