我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

華諮處與華商會聯合舉辦首屆中國城清潔日活動 歡迎報名參加

本報芝加哥訊

眾多公司及組織將齊聚於此，一起打掃中國城公共設施，慶祝亞太裔傳統月。

2023年5月5日，華人諮詢服務處與芝城華商會將聯合舉辦首屆年度芝加哥中國城清潔日活動。為讓本次活動成功舉辦，我們非常依賴於社區的參與。我們鼓勵任何組織或個人注冊本次活動，每位參與者在活動當天將會收到一份免費的紀念T卹。

若您對本次活動感興趣，歡迎打開此鏈接 bit.ly/ChinatownCleanup23 來進行注冊。請注意，您必須閱讀并同意《華諮處志願者免責聲明》。屆時華諮處將在華埠廣場於上午8點半開始進行簽到。

若您有任何問題，歡迎發送郵件至 [email protected]或致電 (312) 374-3817 來諮詢我們。若您想要了解更多關於華諮處的信息，歡迎訪問我們的官方網站www.CASLservice.org.

關於華人諮詢處

華諮處是一所非盈利組織，致力於改變現有社區環境，為亞太裔個人及家庭創造一個公平公正的未來。華諮處根植於芝加哥中國城，秉持著寬以待人，激勵自主，通力合作，與時俱進的價值觀，來不斷塑造社區的未來。40多年來，華諮處為難以獲得優質服務的人們提供了全方位的細心照料。

華人 芝加哥 華埠

上一則

提升道路安全 馬州實時車禍網站啟用

下一則

福興銀行成立三十周年大酬賓　定期存款年利率高達 5% APY1

延伸閱讀

曼哈頓華埠且林士果擬開夜店 社區反對

曼哈頓華埠且林士果擬開夜店 社區反對
2024民主黨全國大會 芝加哥主辦 拜登：絕佳選擇

2024民主黨全國大會 芝加哥主辦 拜登：絕佳選擇
芝加哥15歲少女遇搶劫逃離 慘遭歹徒射殺

芝加哥15歲少女遇搶劫逃離 慘遭歹徒射殺
芝加哥華埠夏令會攤位 即日起開放申請

芝加哥華埠夏令會攤位 即日起開放申請
華埠彩蛋尋寶送大獎 藏得深不好找

華埠彩蛋尋寶送大獎 藏得深不好找
小鎮中國城

小鎮中國城

熱門新聞

在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

客人送的… 芝華人廚師誤食「大麻軟糖」送醫

2023-04-15 02:15
新澤西州北部是全美租屋市場競爭最激烈的地區，平均每個物件有12人爭相競逐。(美聯社)

12人搶1套 新州北部租屋緊俏 全美競爭最激烈地區

2023-04-08 02:05
第二名的莫里斯威爾(Morrisville)有美麗的Lake Crabtree Park。(公園臉書)

北卡宜居城市 凱瑞排名冠軍

2023-04-12 02:05

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製

何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製