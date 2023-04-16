華諮處與華商會聯合舉辦首屆中國城清潔日活動 歡迎報名參加
眾多公司及組織將齊聚於此，一起打掃中國城公共設施，慶祝亞太裔傳統月。
2023年5月5日，華人諮詢服務處與芝城華商會將聯合舉辦首屆年度芝加哥中國城清潔日活動。為讓本次活動成功舉辦，我們非常依賴於社區的參與。我們鼓勵任何組織或個人注冊本次活動，每位參與者在活動當天將會收到一份免費的紀念T卹。
若您對本次活動感興趣，歡迎打開此鏈接 bit.ly/ChinatownCleanup23 來進行注冊。請注意，您必須閱讀并同意《華諮處志願者免責聲明》。屆時華諮處將在華埠廣場於上午8點半開始進行簽到。
若您有任何問題，歡迎發送郵件至 [email protected]或致電 (312) 374-3817 來諮詢我們。若您想要了解更多關於華諮處的信息，歡迎訪問我們的官方網站www.CASLservice.org.
關於華人諮詢處
華諮處是一所非盈利組織，致力於改變現有社區環境，為亞太裔個人及家庭創造一個公平公正的未來。華諮處根植於芝加哥中國城，秉持著寬以待人，激勵自主，通力合作，與時俱進的價值觀，來不斷塑造社區的未來。40多年來，華諮處為難以獲得優質服務的人們提供了全方位的細心照料。
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