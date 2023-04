福興銀行成立三十周年大酬賓　定期存款年利率高達 5% APY1

福興銀行是芝加哥本地發展起來規模最大的華資銀行。

總部位于芝加哥 西郊的福興銀行(International Bank )是芝加哥本地發展起來規模最大的華資銀行,一家與華人社區共同成長的銀行,也是一家真心服務華人社區的銀行。今年是福興銀行成立三十周年,為答謝客戶的支持,福興銀行推出酬賓活動,以最好的存款利率回饋社區賓客!其中定期存款帳戶:*12個月 $5,000起年利率高達 5% APY1。貨幣市場帳戶:*250,000起,年利率 4.25% APY2(利率保證至9/30/2023不變)。詳情歡迎致電福興銀行洽詢:773-769-2899,www.inbk.com。

此外,福興銀行還提供多項方便客戶的服務。例如手機 銀行服務,可以讓您在任何地點通過手機在24小時/7天將福興銀行服務隨身攜帶,您不需要來銀行存支票,只要您使用手機軟件(APP),拍攝支票照片就可以輕松完成。同時,為了您的方便,特別提升了手機移動額度,方便大額的存儲。更多的優惠還有半價訂購下一套商業支票。如果您使用福興銀行的帳戶接受刷卡機結帳,第三方刷卡機服務公司可為您提供特別的優惠,節約成本可達35%,并提供免費終端機,免費紙帶,無合同終止罰金(請提供現有刷卡機帳單,找您最近的銀行查詢)。

福興銀行在芝加哥有多家分行的專員為您提供最優質的金融服務,如有任何建議和要求,歡迎致電各分行:福興銀行總部(Stone Park Head Quarter):1860 N Mannheim Rd, Stone Park, IL 60165,(708) 410-2899,芝加哥北華埠 分行(UptownBranch):5069 N Broadway, Chicago, IL 60640,(773) 769-2899,芝加哥南華埠分行(Chinatown Branch)217 W Cermak Road, Chicago, IL 60616,(312) 842-2899,芝加哥南華埠貸款部地址:223 W Cermak Rd,Chicago, IL 60616,(312) 801-9030,北郊分行(Wilmette Branch):1210 Central Ave, Wilmette, IL 60091,(847) 920-1400,西北郊分行(Des Plaines Branch):9380 W Ballard Rd, Des Plaines, IL 60016,(847) 297-2222,更多的詳情請瀏覽網址:https://www.inbk.com。

福興銀行因業務發展迅速,芝加哥南華埠/北華埠分行誠聘銀行客服,要求中英文表達,大學教育,良好服務精神,歡迎有意者到分行遞交簡歷或上網 ziprecruiter.com. 申請。International Bank of Chicago is an equal opportunity employer。