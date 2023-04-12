我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

芝加哥華埠夏令會攤位 即日起開放申請

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥第44屆華埠夏令會(Chinatown Summer Fair)將在7月29日至30日於華埠永活街舉行，由芝城華埠社區基金會主辦，華埠特別活動委會統籌和運作管理的這項活動，即日起開放攤位申請，有意參加者，可前往芝城華商會領取申請表。

今年的夏令會包括多種美食、精品及民族工藝品攤位，還有專為小朋友設計的「兒童天地」，永活街及23街間的主舞台將有精彩節目演出，目前招商的攤位分成兩大類，一種是華埠商戶(即商舖位於夏令會範圍)，這類商戶的攤位(10呎x10呎)費用，販售商品租金250元，販售食物租金425元，只供給2014年前的華埠夏令會攤位商戶的額外攤位租金300元

另一類為非華埠內商戶，其攤位費用販售商品租金300元，賣食物租金525元，要租額外攤位者租金300元。

主辦單位提醒，租食物攤位持牌人必需有市政府食品衛生牌照、食物保險單，市政府衛生署發出之合格証明書及修讀一科為夏令會而設的食品衛生牌照。

凡所有位於華埠夏令會地點範圍的商戶，若沒有申請夏令會攤位經營牌照，均嚴禁在其店門口銷售貨物，如被發現違規，市政府督察員將可能採取勒令即時停止售賣，甚至提出控訴。

有意申請者請前往芝城華商會領取攤位申請表格。華商會地址：2169-B S. China Place，辦公時間：周一至周五上午10時到下午4時。如有疑問可電洽 (312) 326-5320。

華埠 租金 芝城

上一則

南北卡華人工商會 邀議長論政

下一則

老少大不同 費城Z世代湧入 長者逃離

延伸閱讀

聚焦北京中軸線 華裔青少年書畫賽啟動

聚焦北京中軸線 華裔青少年書畫賽啟動
道奇空中纜車計畫 洛華埠抗議擾民

道奇空中纜車計畫 洛華埠抗議擾民
華埠商業盜竊多 屋崙警方列最優先處理級別

華埠商業盜竊多 屋崙警方列最優先處理級別
新版華埠「開放街道」 15日登場 復活節來尋蛋

新版華埠「開放街道」 15日登場 復活節來尋蛋
展現族群多元 非裔紀念館擬建華埠旁

展現族群多元 非裔紀念館擬建華埠旁
曼哈頓華埠「開放街道」15日登場 復活節還有尋蛋活動

曼哈頓華埠「開放街道」15日登場 復活節還有尋蛋活動

熱門新聞

賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
半夜上門尋找丟失手機的其中一人。（ABC13）

「尋找我的蘋果手機」出包 失主不分晝夜登門德州民宅

2023-04-05 21:00
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款