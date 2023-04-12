芝加哥華埠夏令會攤位 即日起開放申請

芝加哥第44屆華埠 夏令會(Chinatown Summer Fair)將在7月29日至30日於華埠永活街舉行，由芝城 華埠社區基金會主辦，華埠特別活動委會統籌和運作管理的這項活動，即日起開放攤位申請，有意參加者，可前往芝城華商會領取申請表。

今年的夏令會包括多種美食、精品及民族工藝品攤位，還有專為小朋友設計的「兒童天地」，永活街及23街間的主舞台將有精彩節目演出，目前招商的攤位分成兩大類，一種是華埠商戶(即商舖位於夏令會範圍)，這類商戶的攤位(10呎x10呎)費用，販售商品租金 250元，販售食物租金425元，只供給2014年前的華埠夏令會攤位商戶的額外攤位租金300元

另一類為非華埠內商戶，其攤位費用販售商品租金300元，賣食物租金525元，要租額外攤位者租金300元。

主辦單位提醒，租食物攤位持牌人必需有市政府食品衛生牌照、食物保險單，市政府衛生署發出之合格証明書及修讀一科為夏令會而設的食品衛生牌照。

凡所有位於華埠夏令會地點範圍的商戶，若沒有申請夏令會攤位經營牌照，均嚴禁在其店門口銷售貨物，如被發現違規，市政府督察員將可能採取勒令即時停止售賣，甚至提出控訴。

有意申請者請前往芝城華商會領取攤位申請表格。華商會地址：2169-B S. China Place，辦公時間：周一至周五上午10時到下午4時。如有疑問可電洽 (312) 326-5320。