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芝加哥15歲少女遇搶劫逃離 慘遭歹徒射殺

特派員黃惠玲／芝加哥報導
15歲女孩莫里斯不幸中槍身亡。(家人提供)
15歲女孩莫里斯不幸中槍身亡。(家人提供)

芝加哥警察局12日表示，芝城一名15歲就讀護士學校的女學生莫理斯(Demea Morris)，10日與其家人試圖逃離一宗搶劫未遂案件時，遭嫌犯開槍射擊而不幸中彈身亡。

根據警方紀錄，這名女孩在復活節當天上午，與兄弟姐妹一起搭乘一輛休旅車，該車行經華盛頓高地106街夾桑格蒙街(Sangamon St.)附近時，遭遇槍擊，坐在後座的莫理斯不幸頭部中彈死亡。莫里斯的家人說，車內的大家在槍擊發生前，經歷了可怕的搶劫，車內所有人都目睹了案發經過。

莫里斯的阿姨特納(Toni Turner)說，他們試圖逃離想要搶劫他們的歹徒，沒想到這些罪犯在後面朝他們開槍，特納說，一且發生的太快，等警察到場時，莫里斯已經傷重不治，「就這樣帶走了可愛聰明的外甥女」。

莫里斯家人與社區組織安德魯‧霍姆斯金基金會(Andrew Holmes Foundation)以及「孩子很重要」(All Kids Matter)一起提供1萬3000元，作為提供線索破案的獎金。

此外，距離華埠約5分鐘車程的羅斯福路購物中心，上周末也發生槍擊案，芝警表示，一名網約車司機與一名乘客因費用糾紛，在該中心內的ICON電影院當眾拔槍射擊，由於當時正逢周六晚間人潮高峰，在場民眾均被突發槍聲嚇到趕緊躲避、逃走。

其中一人至少對空開了六到七槍，幸而沒有造成傷亡，這兩名分別為35歲、16歲的涉案人士均已遭警方逮捕。

槍擊 警察 電影院

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