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2024民主黨全國大會 芝加哥主辦 拜登：絕佳選擇

特派員黃惠玲／芝加哥報導
2024年民主黨全國代表大會將在芝加哥舉辦，其中主要活動地點在聯合中心(United Center)。(聯合中心臉書)
2024年民主黨全國代表大會將在芝加哥舉辦，其中主要活動地點在聯合中心(United Center)。(聯合中心臉書)

美國民主黨全國委員會(Democratic National Committee)官員12日宣布，2024年民主黨全國代表大會將在芝加哥舉辦，芝城這次擊敗亞特蘭大與紐約，將有望成為再次提名拜登總統競選連任的地點。大會暫訂於明年8月19日到22日舉行，主要活動地點將在芝市聯合中心(United Center)。

至於共和黨2024年的全國代表大會，之前也已經選擇在同為中西部的威斯康辛州的密爾瓦基市(Milwaukee)舉行，主要因為該市原定2020年在當地推出的全國大會，後因疫情而改成線上，所以明年大會決定續在密爾瓦基舉辦。

在宣布芝加哥為主辦城市時，民主黨全國委員會表示，伊利諾州、密西根州與明尼蘇達州等中西部州的「藍牆」(blue wall)，對拜登2020年的總統選舉勝利以及民主黨去年的期中選舉的佳績至關重要。

拜登12日發表聲明稱，芝加哥是舉辦2024年民主黨全國代表大會的絕佳選擇，他說，民主黨人到時將聚集一起，「展示我們取得的歷史性進展，包括建立一個從中到外、從下而上，而非由上到下的經濟」，他還說，「從修復道路與橋樑，到發揮製造業的繁榮，以及創造超過1250萬個新的高薪工作，我們已經辛勤工作的美國人提供了這麼多(進展)，現在是完成這項工作的時候了」。

新當選的芝加哥市長強森(Brandon Johnson)日前與拜登總統通電話時，曾向拜登推薦芝城主辦民主黨大會，強森12日表示，期待與民主黨全國委員會密切合作，促成大會，展示芝加哥的多元文化」。即將離任的現任市長萊特福特說，感到很自豪為芝加哥人民完成了任務。

伊州州長普立茲克以及芝市商界的勞工領袖尤其積極支持主辦大會，他們承諾可以承擔一億元的大會開銷，以避免將此費用轉嫁給民主黨全國委員會或納稅人。

自1992年以來，密西根、明尼蘇達、威斯康辛、伊利諾等州的選民，都投票支持民主黨人入主白宮，只有2016年例外，當年川普出人意料靠三個州的八萬張選票贏得勝利，其中包括密西根與威州加起來不到3.4萬張的選票，這也證明了「當國家懸而未決時，不能忽視中西部地區」的規則。

芝加哥上次主辦民主黨全國大會是在1996年，當年提名柯林頓連任總統，之後柯林頓也順利勝選。

大會預計包括提名代表、媒體人員等，預計約有五萬人將出席2024年民主黨大會，將可為整體經濟貢獻約兩億元。

民主黨全國委員會主席哈里森(Jaime Harrison)之前訪問芝城時說，他想選擇一個可以為民主黨展示多樣性、包容性與機會的城市，來舉辦全國大會。

由於喬治亞州的亞特蘭大在幫助拜登當選總統時發揮的作用，以及最近民主黨在該州取得關鍵性的聯邦參議院選舉取得勝利，因此亞城一直被視為最可能入選的城市，亞特蘭大在1988年曾主辦過民主黨大會，當年民主黨提名麻州州長杜卡基斯(Michael Dukakis)為總統候選人，他後來輸給共和黨的喬治 H.W布希。

民主黨 芝加哥 拜登

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