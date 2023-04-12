芝警射殺少年嫌犯 停職5天變成建議解聘

13歲的涂萊多在2021年3月29日，因涉嫌持槍攻擊車輛遭警察追緝時被槍殺。(警局檔案照片)

芝加哥警察 局臨時局長卡特(Eric Carter)11日表示，他建議解雇兩年前開槍打死13歲少年涂萊多(Adam Toledo)的警察。當時警察徒步追捕涂萊多，在一處巷弄內，在涂萊多放下手槍舉起雙手的瞬間，該名警察向其開了一槍致命。

住在芝加哥小村(Little Village)的涂萊多在2021年3月29日凌晨2時許，與另一名同夥因涉嫌對街道車輛開槍，而在小村區的巷弄，遭到警察徒步追緝，其中一名警察開槍打死了涂萊多，這起事件也引發了當地居民的抗議與示威。

卡特表示，對該名警察史帝曼(Eric Stillman)的違紀指控，已經提交給芝加哥警察委員會，預料委員會可能將予以開除處分。警察委員會排定5月1日對是否解雇史帝曼一事舉行聽證會。

卡特說，這名警察違反了幾項警局政策，包括非法與不必要的使用槍枝，然而卡特之前的警局局長布朗(David Brown)僅建議對史帝曼停職五天，庫克 郡檢察官福克斯(Kim Foxx0去年3月也拒絕對史帝曼提出任何刑事指控。

史帝曼的律師格雷斯(Tim Grace)發表聲明稱，他的團隊對於芝加哥警察委員會以及警察問責辦公室(Civilian Office of Police Accountability，COPA)感到非常失望，他指稱這兩個組織都沒有認識到所有警察面臨的困難。

格雷斯的聲明中指出，庫克郡州檢察官調查了該案，並做出結論表示，根據伊州法律，史帝曼所使用的武力是適當的，芝市沒有任何理由或藉口要求終止這項結果。他提到，雖然芝警局的每個成員的工作情況驚人困難，但仍然每天上工保護市民不受持槍罪犯的影響。