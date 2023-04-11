強森就任後難題：芝市中心發展低迷

芝市環區辦公大樓與零售空間空置率居高不下。(特派員黃惠玲／攝影)

新冠疫情以及經濟周期的劇烈變化，除導致芝市金融區拉謝爾街(La Salle St.)陷入困境外，閒置的辦公室以及空置的零售店面，實際上已經蔓延到芝市中央商圈，尤其許多銀行目前帳面上有不少價值低於抵押貸款 的商業資產，這些狀況恐讓芝市候任市長強森進入環區市政廳上班後，會發現照顧市中心的經濟發展，將比其競選主張投資 貧困區、縮小財富差距等議題，更加急迫與重要。

空置的辦公樓與一直租不出去的零售空間，無疑是芝市現階段最主要的核心問題，儘管強森在競選期間，主打投資貧困區、縮小財富與就業的種族差距，然而一旦他就任市長後，很快會發現，重振市區的繁榮比百利賭場是否順利推出、熊隊要不要留在芝市等更加緊迫。

為何強森必須關心反對他當選的商界？因為市中心決定了芝加哥的商業環境，且可以替強森擬議中的社會項目提供大量稅收，因此他不能讓環區(Loop)出現生存危機。

根據數據公司Trepp的統計報告，未來五年將出現創紀錄的2.56兆的房地產 債務到期，其中大部分都由銀行持有，而辦公大樓面臨房租收入下降、通膨與利率上升的困境，到時想要從銀行取得融資將變得十分困難。

房地產公司紐馬克集團(Newmark Group)副董事長喬多斯(Bob Chodos)說，現在要拿到建築貸款非常困難，銀行幾乎不放貸，此外，為期三年的甘迺迪高速路整修，也多少影響員工返回市區辦公的比率。屆時市中心房租收入縮水、零售與餐館銷售稅收下降，「這些行業要發展不好，城市也很難有好的發展。」