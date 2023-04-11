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紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

聚焦北京中軸線 華裔青少年書畫賽啟動

特派員黃惠玲／芝加哥報導
主辦單位芝北中文中心與嘉賓宣布，即日起徵集「親情中華-金水橋之戀」華裔青少年繪畫賽作品。(特派員黃惠玲／攝影)
主辦單位芝北中文中心與嘉賓宣布，即日起徵集「親情中華-金水橋之戀」華裔青少年繪畫賽作品。(特派員黃惠玲／攝影)

第九屆首開杯「親情中華-金水橋之戀」華裔青少年書畫大賽芝加哥賽區徵稿即日啟動，主辦單位宣布，本屆大賽以北京中軸線為創作重點和素材，期待助力2024年北京中軸線申請世界非物質文化遺產。

獲得授權承辦該賽事的芝北中文中心2日在華埠舉辦發布會介紹賽事，這是北京僑聯第九次舉辦該項比賽，此前已累計有來自40多個國家，8000多位華裔青少年參加大賽。芝加哥賽區的參賽選手表現優異，曾獲得四銀、五銅和六名優秀獎。

包括中國駐芝加哥總領館僑務組組長張軍鵬、領事曹潔、芝加哥華聯會理事長鄭征，科工專會長楚非、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍、華埠更好團結聯盟行政主任陳本恩、美洲華裔博物館館長劉振斌，美中東北華人協會會長劉曄、大芝加哥地區婦女商會會長姜佳琪、美中文化藝術中心主席何達權等，均出席了當天發表會。

張軍鵬首先肯定芝北中文中心深耕海外華文教育、傳承文化取得佳績。他說，希望全美華裔青少年踴躍報名參賽，也藉機感受北京中軸線的文化底蘊和內容，進一步培養自己對中華文化的熱愛。

芝北中文中心校長孫彥釗介紹，北京中軸線南至永定門，北至鐘鼓樓，全長7.7公裏，是古都北京的中心標誌，也是世界上現存最長的城市中軸線，它是北京老城的靈魂和脊梁，是中華文明精神的集中體現。

第三次承辦芝加哥賽區的比賽芝北中文中心校長滿素潔表示，今年協辦單位為美中文化藝術中心，芝加哥賽區將報送10幅優秀作品參加北京總決賽。獲獎者有機會參加2024年北京實體夏令營。

凡年齡在18歲以下的華裔青少年均可報名參加，大賽分設繪畫和書法組，每組按作者年齡分為幼兒組(7歲以下)、少兒組(8至13歲)、青少年組(14-18歲)。作品要求：主題突出、健康向上，內容要體現中國元素和北京中軸線元素。

報名截止日為4月20日，報名信息與網址：https://reurl.cc/OVeyxX。

芝北中文中心校長滿素潔(立者)說明大賽細節。(特派員黃惠玲／攝影)
芝北中文中心校長滿素潔(立者)說明大賽細節。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝中領館僑務組組長張軍鵬(立者)，鼓勵全美華裔青少年參加以北京中軸線為主題的繪...
駐芝中領館僑務組組長張軍鵬(立者)，鼓勵全美華裔青少年參加以北京中軸線為主題的繪畫賽。(特派員黃惠玲／攝影)

北京 芝加哥 華裔

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