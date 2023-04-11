歐巴馬致電強森 不談政治談育兒經

美國前總統歐巴馬 2日致電芝加哥 新當選市長強森，不過，歐巴馬並沒有提出有關政治方面的意見或經驗，而是提供了強森為人父母的建議。

強森為芝加哥教師工會的一名支薪員工，也是庫克郡委員會委員之一，他將在5月15日就任芝加哥第57任市長。47歲的強森與妻子史黛西(Stacie)育有三名子女，分別是兩個兒子歐文(Owen，15歲)、伊森(Ethan，10歲)、女兒布拉丁恩(Braedyn，8歲)。

根據指出，從芝城南區展開政治生涯的歐巴馬，打電話與住在芝城西區奧斯汀(Austin)的強森「聊了很久」。歐巴馬花了很多時間針對家有年幼子女該如何撫養提出建議，此外，歐巴馬也表示他會在強森就任期間提供全面援助與支持。

歐巴馬與前第一夫人米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)經常在書中提到他們在事業與撫養兩個女兒時經歷的艱難，雖然歐巴馬兩個女兒現在已經成年，但歐巴馬還是伊州州參議員時，兩個女兒正值蹣跚學步年齡，他也因為工作關係，必須時常往返芝市海德公園區(Hyde Park)與州議會所在的春田市(Springfield)。

歐巴馬也經常提到，當總統的好處之一就是住在辦公室(白宮)，可以回家吃晚飯。

強森當選後首先與芝市現任市長萊特福特會面了約90分鐘，隔日則與伊州長見面，致電給強森的高官，還有總統拜登 、副總統賀錦麗，以及前總統歐巴馬。

在與拜登的通話中，強森積極推薦芝加哥成為2024年全美民主黨大會的主辦城市，屆時拜登將被提名競選連任，目前爭取主辦大會的主要競爭城市為亞特蘭大、紐約。最終地點將由拜登決定，不過，根據指出，芝加哥在考慮名單上名列前茅。