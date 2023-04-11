芝候任市長擬徵證交稅 伊州長反對

伊州州長普立茲克(左)與芝市新當選市長強森(右)會面。(州長辦公室提供)

新當選的芝加哥 市市長強森(Brandon Johnson)日前拜會伊利諾州州長普立茲克，針對強森於競選期間提出總額約4.5億元的多項稅收計畫，普立茲克明確表示，他不會支持其中有關「徵收金融交易稅」(financial transactions)的方案。

強森提出的「穩定芝市財政計畫」中，提議對每筆證券交易合同徵稅1到2元，類似概念之前多次在州議會中出現，但最終都沒有獲得支持。

普立茲克與強森會談了約一小時，隨後兩人舉行了聯合說明會，普立茲克公開表示，他「不支持徵收交易稅」，因為一旦此稅生效，金融服務公司將會因此轉移他們的業務或電腦伺服器到其他州。

普立茲克說，「我們都想要伊州與各城市的金融服務業蓬勃發展，事實上，政府也一直朝此方向努力」，對於州長對其提案的拒絕，強森沒有直接回應，而是稱「我們沒有就整個預算 計畫進行全面對話」。

普立茲克在2019年上任州長時，面臨著巨大的預算挑戰，在他接任州長前，共和黨籍的州長朗納(Bruce Rauner)因與民主黨主導的參眾議會僵持不下，導致該州兩年的預算陷入困境，普立茲克說，他可以理解強森的處境，因為「在支出與收入間尋求平衡的挑戰，對我來說並不陌生」。

強森提出的另一項增稅計畫，需要通過民主黨控制的參眾議會表決支持，那就是「對高額房地產 交易徵收額外稅金」，芝市長萊特福特之前曾主張徵收此類賦稅，但後來她拒絕了由進步派區長提出該項方案。

強森支持的向高額房地產交易增稅，為「帶芝加哥回家聯盟」(Bring Chicago Home coalition)提出的版本，該組織主張將交易額超過100萬元的房地產轉讓稅(real estate transfer tax)，從每500元扣繳3.75元，提高到13.25元；100萬元以下的房地產交易轉讓稅，則維持在每500元扣繳3.75元的水平，如果依照此標準，芝市府可增收約1億元稅金，這筆經費將用於資助永就性住房與無家可歸者的服務。

由於強森將在州議會春季休會日前四天的5月15日宣誓就職，因此要解決上述提案的時間有限，議員們預計要到秋季返回議會大樓時，才有機會討論這個議題。

強森不願透露他是否主張州議會議員必須在春季會議上批准提高房產轉讓稅，他僅表示，還沒有與州長針對解決芝加哥的財政問題進行充分且全面的討論。

對於投資社區來支持就業與小企業方面，兩人則均表示認同。