台灣辦桌芝城上菜 「絕對美宴」大飽口福
芝加哥台灣美食文化交流協會與駐芝加哥台北經濟文化辦事處合作推出的「絕對美宴」，日前在芝城登場，掌杓的國宴級名廚端出台式佛跳牆、香煎烏魚子、古早味蒸魚、虎掌燒刺參等佳餚，與會的200多名華洋饕客，更體驗了一場色、香、味俱全的道地台灣傳統「辦桌」。
這場「2023絕對美宴」餐會，由台灣高雄餐旅大學中餐系系主任陳嘉謨、台南崑山科技大學教授洪廷瑋與劉俊良等主廚，專程從台灣到芝城為鄉親們料理美食的三位名師，不僅從台灣攜帶了許多調料、食材，更善用當地的新鮮蔬菜、肉品，傾全力讓出席者享受一場台式美食盛宴。
這次餐宴的菜色，由三位大廚掌杓，文化交流協會美食班學員也全員出動協助備菜、上菜，當天端出包括由烤烏魚子、龍蝦沙拉、紹興醉雞、炸紅糟肉、蒜味香腸組成的五福大拼盤，還有台式佛跳牆、XO醬炒雙魷、古早味鮮魚、紅蟳米糕、虎掌燒刺參、蓮香紫米粥等豐富菜色，精緻擺盤加上令人懷念的家鄉味，讓席上所有賓客讚不絕口。
為了讓烹調更道地、傳統，當天還在舉辦場地戶外安排了多個瓦斯爐灶，陳嘉謨說，「很多辦桌菜，沒有明火很難煮出理想的味道」，不過，當天氣溫寒冷加上大風，多少影響了火勢，大廚們奔波於室內、室外烹煮菜餚格外辛苦，不過，聽到賓客們一片讚嘆，三位大廚說「一切都很值得」。
芝加哥台灣美食文化交流協會會長陳美麗表示，這是協會第三度邀請陳嘉謨到芝加哥舉辦「絕對美宴」，多年來出錢出力推動台灣美食的陳美麗說，非常感謝大家的參與，該場活動的收入將捐助「台灣廚藝傳承獎學金」，希望能使更多有志於傳承台灣美食的學子獲得支持。
駐芝台北經文處處長姜森說，他很敬佩陳嘉謨等三位教授們對於推動台灣美食與文化的用心奉獻，他也向與會的威斯蒙市市長甘特(Ronald Gunter)表達謝意。甘特致詞時說，他非常榮幸參與台灣文化、教育、經濟的多方合作，也希望未來彼此進一步攜手。芝加哥華僑文教服務中心主任蔡季穎向嘉賓們表達謝意同時，也對陳美麗領導的美食交流協會多年來的無私付出致意。
上一則
強化僑胞自我保護意識 免費安全講座
下一則
FB留言