台灣辦桌芝城上菜 「絕對美宴」大飽口福

陳美麗(左六)與駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森(左三) 三位主廚陳嘉謨(左四)、洪廷瑋(左五)、劉俊良(右四)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 台灣美食 文化交流協會與駐芝加哥台北經濟文化辦事處合作推出的「絕對美宴」，日前在芝城 登場，掌杓的國宴級名廚端出台式佛跳牆、香煎烏魚子、古早味蒸魚、虎掌燒刺參等佳餚，與會的200多名華洋饕客，更體驗了一場色、香、味俱全的道地台灣傳統「辦桌」。

這場「2023絕對美宴」餐會，由台灣高雄餐旅大學中餐系系主任陳嘉謨、台南崑山科技大學教授洪廷瑋與劉俊良等主廚，專程從台灣到芝城為鄉親們料理美食的三位名師，不僅從台灣攜帶了許多調料、食材，更善用當地的新鮮蔬菜、肉品，傾全力讓出席者享受一場台式美食盛宴。

美味佳餚之一。(特派員黃惠玲／攝影)

台灣高雄餐旅大學中餐系系主任陳嘉謨(前)與崑山大學教授劉俊良(後)忙碌料理情形。(特派員黃惠玲／攝影)

這次餐宴的菜色，由三位大廚掌杓，文化交流協會美食班學員也全員出動協助備菜、上菜，當天端出包括由烤烏魚子、龍蝦沙拉、紹興醉雞、炸紅糟肉、蒜味香腸組成的五福大拼盤，還有台式佛跳牆、XO醬炒雙魷、古早味鮮魚、紅蟳米糕、虎掌燒刺參、蓮香紫米粥等豐富菜色，精緻擺盤加上令人懷念的家鄉味，讓席上所有賓客讚不絕口。

為了讓烹調更道地、傳統，當天還在舉辦場地戶外安排了多個瓦斯爐灶，陳嘉謨說，「很多辦桌菜，沒有明火很難煮出理想的味道」，不過，當天氣溫寒冷加上大風，多少影響了火勢，大廚們奔波於室內、室外烹煮菜餚格外辛苦，不過，聽到賓客們一片讚嘆，三位大廚說「一切都很值得」。

芝加哥台灣美食文化交流協會會長陳美麗(右四)與駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森(右六)與嘉賓。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥台灣美食文化交流協會會長陳美麗表示，這是協會第三度邀請陳嘉謨到芝加哥舉辦「絕對美宴」，多年來出錢出力推動台灣美食的陳美麗說，非常感謝大家的參與，該場活動的收入將捐助「台灣廚藝傳承獎學金」，希望能使更多有志於傳承台灣美食的學子獲得支持。

美味佳餚之一。(特派員黃惠玲／攝影)