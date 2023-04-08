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中美總商會和中國對外貿易中心 成功舉辦“廣交會信息發布會和交流招待酒會”

本報芝加哥訊
中美總商會會長任劍浩（右）與來賓合照。
中美總商會會長任劍浩（右）與來賓合照。

中美總商會（“USCCC”）和中國對外貿易中心於日前在芝加哥聯合聯盟俱樂部舉辦綫上綫下133屆“廣交會信息發布會和交流招待酒會”。中華人民共和國駐芝加哥商務參贊胡盈之領事和季領事，中國銀行美國地區資深業務經理、行政副總裁喬磊 Raymond Qiao（線上），廣交會外事辦副主任余意（線上），美國採購商 NeuQuality 總經理Steve Neumeyer等蒞臨出席并發表演說，向大家介紹和解釋參加2023年春季廣州交易會最新資訊。數十位有興趣前往中國釆購產品、意欲打入不斷增長的中國消費市場，以及探索新商機的公司和專業人士也出席了這次會議。

廣交會信息發布會由中美總商會會長任劍浩主持，他在會中強調，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，而在中美關係中，最重要的是中美經貿關係。廣交會是中國曆史最久、規模最大、商品最全、客商最多的綜合性國際貿易盛會，任劍浩會長歡迎美國中西部的公司參加廣交會，任會長并聲稱，他自己也將在5月份赴中國參加133屆廣交會。

中領館胡盈之參贊也在會中致辭表示，廣交會是中國對外開放重要的窗口和對外貿易的平台，也是企業開拓國際市場的重要渠道。他向大家介紹第133屆廣交會展覽的時間分為三期：第一期在2023年4月15-19日、第二期在2023年4月23-27日，第三期是5月1-5日。展覽面積從過去的118萬平方米擴大至150萬平方米，共設置54個專業展區，參展企業超過3萬家。胡盈之參贊聲稱，商務組將全力以赴協助並歡迎中外企業和客商積極參加，共享商機。

而持有終身廣交會入場券、多次參加廣交會、生意額巨大的美國商人 Steve Neumayer 在會中則向大家現身說法，介紹他多年來參加廣交會的經驗和成果。他并鼓勵有興趣與中國做生意的商戶，踴躍參加本届的廣交會。當天在線上出席會議的中銀美國行政副總裁喬磊也向大家介紹中銀美國分行的業務，而廣交會外事辦副主任余意則解釋有關如何參加本年度廣交會的綫上綫下註冊程序指引與業務交流等詳細信息。

任劍浩會長還表示，如果您有計划參加廣交會，請使用以下鏈接註冊 https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?invitationCode=oB9iJxnV，或致電（312）-368-9911與他聯繫。

美國採購商 NeuQuality 總經理 Steve Neumeyer 致辭。
美國採購商 NeuQuality 總經理 Steve Neumeyer 致辭。
出席廣交會信息發布會現場。
出席廣交會信息發布會現場。
中美總商會會長任劍浩與夫人Mai Hoang（左2、左3）偕同女兒（左1）、胡盈...
中美總商會會長任劍浩與夫人Mai Hoang（左2、左3）偕同女兒（左1）、胡盈之參贊（中）、Engis Corporation 總裁 Sean Owen Gilmore（右2）、Ietzgo 專員Jonathan Spungen （右1）合照。
中美總商會會長任劍浩主持廣交會信息發布會。
中美總商會會長任劍浩主持廣交會信息發布會。
駐芝加哥中領館商務參贊胡盈之領事致辭。
駐芝加哥中領館商務參贊胡盈之領事致辭。

芝加哥 中領館 華人

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