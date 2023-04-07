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威州新法 收緊現金保釋 暴力犯罪出獄難度提高

特派員黃惠玲／綜合報導
威州州長艾佛斯(圖中)表示，新的有關保釋法案並無法解決司法系統面臨的挑戰。(州長臉書)
威州州長艾佛斯(圖中)表示，新的有關保釋法案並無法解決司法系統面臨的挑戰。(州長臉書)

威斯康辛州民主黨籍州長艾佛斯(Tony Evers)5日簽署了一項由共和黨支持的法案，確認甫通過的州憲法修正案，將使被告更難獲得保釋出獄。

這項修正案在4日的全州公投獲得通過成為法律，在該公投中兩項對於保釋的問題取得三分之二的選民支持，該修正案允許法官在替因暴力被控罪者設定保釋金時，可以將被告過去的暴力犯罪前科列入考慮；新法還將允許法官設定釋放條件，以保護公眾免受嚴重傷害。

在此之前，威州在符合保護公眾免受「嚴重身體傷害」的條件下，可將被告釋放，但新的法案將此標準中的「身體」去除，改為「嚴重傷害」。此外，法官之前僅在「有合理依據相信有必要確保被告出庭」的情況下，可以要求現金保釋，而不是為了阻止被保釋後可能從事潛在犯罪活動。

艾佛斯5日簽署的法案，允許法官可以推斷任何被告在釋放期間，可能對他人身體、情感上造成傷害，或帶來超過2500元損失者，施以更嚴格的保釋條件。法案還將超過100項的罪行定義為「暴力犯罪」，如果被告之前曾被控暴力犯罪，那麼這些人再次發生犯罪行為，不論是殺人或觀看鬥雞，都可能因此面臨更高額的現金保釋。

艾佛斯簽署法案後表示，雖然新的法案改變了威州的保釋政策，但僅憑這些變化無法解決目前司法系統面臨的挑戰。他呼籲共和黨主導的議會，能夠實施其他刑事司法改革，並善加利用該州創紀錄的預算盈餘投資公共安全。

相對於威州的收緊現金保釋，緊鄰該州的伊利諾州則採取相反舉措，該州從今年1月1日施行「安全T法案」(Safety Net Act)，其中包括「取消現金保釋」及「對執法人員有更多限制」，而這兩個部份等於對罪犯從輕處罰，且使很大一部分原本應關押候審者，因此獲得監外候審機會。

該法案引起許多反彈，伊州64個郡的州檢察官年初聯合向肯卡其郡(Kankakee County)提出訴訟，該郡法官康尼頓(Thomas Cunnington)之後裁決，他同意檢察官們提出的論點，那就是州立法機構在通過取消現金保釋的措施時，違反了伊州憲法的分權，因此干涉了司法機構的職責。他主張，保釋金的適當性由法院權力取決，而不應由立法機構決定。

此裁決也使伊州目前暫停取消現金保釋，以等待法院最終裁定。

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