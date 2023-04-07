我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

芝城活動看板╱晚宴、座談、繪畫賽陸續登場

黃惠玲

華人互助會年度晚宴 4/13推出

●華人互助會將在13日晚間6時，於芝市Galleria Marchetti(825 W. Erie St.)舉行年度晚宴，今年的主題為「聲音與視野：多元青年領袖」，門票即日起開賣，今年的黃懷德創辦人獎，將頒給北華埠地區第一位華裔州眾議員黃凱煥(Hoan Huynh)、年度視野獎得主為華裔州眾議員江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)，詳情可電洽(773)784-2900。

芝台聯會網路安全座談 4/16登場

芝加哥台灣同鄉聯誼會、全美台灣同鄉聯誼會、中西部政治大學校友會、中西部中原大學校友會將聯合在4月16日下午2時至5時，於芝加哥華僑文教服務中心舉辦「兩岸網路安全環境」座談會。會中邀請黄基禎博士談網路安全、兩岸的網路環境、未來的發展趨勢，淺談美中台三邊關係的國際議題。黄基禎為英國泰恩河畔紐卡斯爾大學政治學博士，現為阿聯酋拉布丹學院的副教授。

活動免費入場，僑教中心地址：55E 63rd Street, Westmont, Il 60559，進一步信息可洽李曼宜(630)862-0194。

台聯兒童繪畫賽 5/26截止收件

●芝加哥台灣同鄉聯誼會為配合全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會舉辦2023年兒童繪畫比賽，2023年比賽主題是「疫後回春 (The Day after Pandemic)」。

凡年齡在15歲以下的同鄉兒女，不論是否是台聯會會員均可參賽。請將報名表連同作品，寄給Kevin Lin，地址：431 Kingswood Ct., Willowbrook IL 60527。

繪畫比賽分三組：5至7歲幼兒組，8至11歲兒童組、12至15歲少年組，作品規格:11 X 14吋，收件截止日5月26日。詳情可洽林俊志(630)247-6885。

芝加哥 眾議員 華人

上一則

德州人語／蔡麥會晤選雷根圖書館的潛台詞

下一則

冼就斌升任休士頓首席執行副警長

延伸閱讀

「為所有市民工作」強森當選市長 開啓芝城新篇章

「為所有市民工作」強森當選市長 開啓芝城新篇章
芝加哥新市長3大挑戰：犯罪、教育、財政

芝加哥新市長3大挑戰：犯罪、教育、財政
世界華僑協會芝城分會 2023年春節聯歡會嘉賓雲集

世界華僑協會芝城分會 2023年春節聯歡會嘉賓雲集
芝城安良工商會兔年春宴高朋滿座

芝城安良工商會兔年春宴高朋滿座
媽媽的創意料理 母親節繪畫賽4月12日截止

媽媽的創意料理 母親節繪畫賽4月12日截止
媽媽的創意料理 母親節繪畫賽4/12截止

媽媽的創意料理 母親節繪畫賽4/12截止

熱門新聞

遇害的2歲男童泰倫．莫斯利。(美聯社)

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

2023-04-01 20:51
賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
德州公共安全停日前在一輛舊卡車內，發現58位非法移民。（德州公共安全廳）

非法移民偷渡 驚見58人塞在一輛卡車內

2023-04-02 16:39

1年內害孫子淹死、孫女熱死 佛州祖母被女兒要求判入監

2023-04-02 22:23
德布斯的寵物狗納米日前在27小時內產下21隻小狗。（德布斯提供）

維州大丹狗 27小時產21崽 逼近世界紀錄

2023-03-30 02:12

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治