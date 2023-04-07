芝城活動看板╱晚宴、座談、繪畫賽陸續登場

華人 互助會年度晚宴 4/13推出

●華人互助會將在13日晚間6時，於芝市Galleria Marchetti(825 W. Erie St.)舉行年度晚宴，今年的主題為「聲音與視野：多元青年領袖」，門票即日起開賣，今年的黃懷德創辦人獎，將頒給北華埠地區第一位華裔州眾議員 黃凱煥(Hoan Huynh)、年度視野獎得主為華裔州眾議員江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)，詳情可電洽(773)784-2900。

芝台聯會網路安全座談 4/16登場

●芝加哥 台灣同鄉聯誼會、全美台灣同鄉聯誼會、中西部政治大學校友會、中西部中原大學校友會將聯合在4月16日下午2時至5時，於芝加哥華僑文教服務中心舉辦「兩岸網路安全環境」座談會。會中邀請黄基禎博士談網路安全、兩岸的網路環境、未來的發展趨勢，淺談美中台三邊關係的國際議題。黄基禎為英國泰恩河畔紐卡斯爾大學政治學博士，現為阿聯酋拉布丹學院的副教授。

活動免費入場，僑教中心地址：55E 63rd Street, Westmont, Il 60559，進一步信息可洽李曼宜(630)862-0194。

台聯兒童繪畫賽 5/26截止收件

●芝加哥台灣同鄉聯誼會為配合全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會舉辦2023年兒童繪畫比賽，2023年比賽主題是「疫後回春 (The Day after Pandemic)」。

凡年齡在15歲以下的同鄉兒女，不論是否是台聯會會員均可參賽。請將報名表連同作品，寄給Kevin Lin，地址：431 Kingswood Ct., Willowbrook IL 60527。

繪畫比賽分三組：5至7歲幼兒組，8至11歲兒童組、12至15歲少年組，作品規格:11 X 14吋，收件截止日5月26日。詳情可洽林俊志(630)247-6885。