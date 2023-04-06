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創歷史 芝加哥南北華埠均出現亞裔女區長

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市11區區長李惠華為市議會第一位民選華裔區長。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市11區區長李惠華為市議會第一位民選華裔區長。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥決選告一段落，14個舉行決選的區也誕生了新的區長，其中南北華埠分屬的第11區、第48區，分別由華裔的李惠華以及菲律賓裔的何朋沃斯(Leni Manaa-Hoppenworth)當選，兩位女性寫下芝市議會首度有兩位亞裔區長的歷史紀錄。

李惠華4日晚間在華埠富麗華餐廳舉行了勝選慶祝會，她感謝所有支持她的選民，也承諾一定會盡力服務社區，解決居民任何問題，促進商機並帶動經濟繁榮。

擁有芝大碩士學位的李惠華為在華埠出生長大的華裔第三代，她的父親李雙振曾任芝加哥戴利市長的幕僚長，多年來在華埠社區活躍。

李惠華去年3月由芝加哥市市長萊特福特指派接任因貪腐下台的前區長唐信職位，這次選舉勝利，也讓她成為芝市議會100多年來，第一位民選華裔區長。

競爭激烈的第11區為芝加哥第一個亞裔多數選區，參加2月28日第一輪選舉的該區候選人多達七人，其中包括李惠華與曾偉民兩位華裔，該次選舉中，李惠華拿到3309張票(30.5%)，緊跟其後的席拉威諾(Anthony Ciaravino)拿到3292票(30.4%)，而曾偉民也獲得2000多票支持，由於進入決選的兩人票數相當接近，因此原來分散投給李與曾的華人選票，成為決選關鍵要素，從4日選舉結果來看，李惠華無疑獲得11區最大多數居民族群-華裔的支持。

李惠華4日在勝選演說中，首先感謝了她的祖先及所有在她之前來到美國的亞裔，「我站在很多人的肩膀上，才有今天的成績，感謝許多人替我開闢了道路，讓我可以走到這裡(成為區長)」。

芝市48區新當選區長何朋沃斯為菲律賓裔。(何朋沃斯競選官網截圖)
芝市48區新當選區長何朋沃斯為菲律賓裔。(何朋沃斯競選官網截圖)

選區包括北華埠的48區的區長決選候選人有鄧恩(Joe Dunn)、何朋沃斯(Leni Manaa-Hoppenworth)，在48區居住並經營小生意超過20年的何朋沃斯，獲得伊利諾州首位華裔州眾議員馬靜儀與該區第一位亞裔(華裔)州眾議員黃凱煥(Hoan Huynh)背書，4日何朋沃斯8256票當選48區區長。

何朋沃斯為進步派的民主黨人，她的競選主軸為確保市民能夠獲得負擔得起的住房、公平的醫療保健、社區安全與清潔環境。

何朋沃斯當選後，不但是芝市議會第一位菲律賓裔的區長，也是第一位有色人種的酷兒(queer，指個人的性別認同與出生時的生理性別不同)區長。

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