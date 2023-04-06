芝加哥新市長3大挑戰：犯罪、教育、財政

新當選芝加哥市長的強森(前右四)為芝加哥教師工會的主要成員之一。(強森臉書截圖)

在沉浸當選喜悅後，新一屆芝加哥 市市長強森，即將在5月上任後，立即面臨包括犯罪、公校教育 、財政赤字等三大市政難題。

犯罪居高不下

過去三年，先後爆發新冠疫情，加上明尼蘇達州警察跪殺非裔佛洛依德(George Floyd)引發好幾場騷亂，導致芝加哥2020年槍擊事件加劇，包括市中心到南區、西區都受到嚴重影響，導致民眾陷入恐懼，也因為這種情況讓全市市民團結，進而決定了萊特福特短暫四年任期終結的命運。

然而芝加哥槍擊案件，仍然居高不下，去年全市謀殺案件高達700起，比2021年的歷史高峰有些微改善，但死亡人數還是過高，與2019年相比多了將近四成。今年至今，芝市謀殺案與2022年同期相比略有下降，但搶劫案卻激增了三分之一以上，毆打案也增加了將近20％。

財政岌岌可危

在萊特福特領導下，市府在支撐財務方面取得實質進展，但市長預算辦公室與其他專家預測，到2024年，芝市財政赤字將在五億到六翼尖，強森上任後幾乎可以確定不會有聯邦資金作為緩衝。

芝加哥的養老基金是全美消耗最嚴重的養老基金之一，2022年股市大跌，加上受到旅遊業、CTA客流量以及辦公大樓與零售業的入住率，都仍未回升到疫情前2019年水平，因此當地經濟未來前景不明，而最關鍵的是，強森多次表示，不會提高居民的房地產稅，但隨著預算支出負擔龐大，或許他會後悔做出這項承諾。

為了解決他主張的強化社區服務與公校教育計畫，強森提出系列的增稅與新徵稅計畫，包括向芝加哥雇主徵收人頭稅，對金融交易與航空燃油徵稅，以及提高對酒店與100萬元以上房產銷售的稅率等，不過，這些條例要執行，很多都必須先通過修改伊州法律。

公校教育隱憂

強森在過去十年是芝加哥教師工會(CTU)的領導組織者之一，他的勝選也表示CTU獲得勝利，教師工會一直以來敦促芝加哥公校系統(CPS)進行超出可負擔範圍的變革，其競爭對手瓦拉斯也在選舉中試圖警告選民「強森將受制於教師工會」。強森將如何處理芝市最棘手的類似問題，仍有待觀察。

他還承諾爭取州府撥給CPS的資金，並把現行公校「基於註冊學生人數的學校模式，轉變為基於社區需求的學校模式」，藉此標準來分配各校資金。此外，他主張所有學校配備雙語及特殊教育項目，並為將近4000名無家可歸學生提供住宿，這些舉措也引來批評稱，對於資金緊張的市府來說，根本是不現實的目標。