「為所有市民工作」強森當選市長 開啓芝城新篇章

專注民權運動與勞工運動的強森，當選芝加哥新一屆市長。(特派員黃惠玲／攝影)

庫克 郡委員會委員強森(Brandon Johnson)4日晚間宣布當選芝加哥 第57任市長，六個月前幾乎很少人認識的強森，在勝選後發表演說表示，這意味著民權運動與勞工權利最終取得了勝利，他的政府將是一個真正屬於芝加哥人民的政府，強森說，他會為芝城開啟新的篇章，「從現在開始，芝加哥將為其市民工作，包括所有的人」。

強森的勝選演說還提到，「這是一個慶祝芝加哥市復興與復活的時刻」，他感謝所有選民的支持。他表示，馬丁.路德.金恩(Martin Luther King Jr.)在芝加哥為了正義而組織起來，夢想有一天民權運動與勞工權利運動能夠走到一起，「今天，這兩種運動終於碰撞」，在金恩過世55周年之際，「我們不僅感謝這位被暗殺的夢想家，更進一步展示了夢想復活」。

現年47歲的強森為芝加哥教師工會(CTU)長期領導人，他去年10月在詹納小學(Jenner Academy)大樓宣布競選市長，他早期在這所以非裔為主的學校開始了他的教育工作。2018年強森首度參加公職選舉，並擊敗對手成為庫克郡委員會第一區委員，過去幾年，強森在芝加哥市民心中的知名度不高，但他想要角逐市長的計畫已醞釀多年。

在參選初期，強森的支持度低到只有3％，到2月底的第一輪選舉時，強森取得22％的選票，與領先的瓦拉斯(33%)一起進入第二輪決選。決選期間，強森憑藉著草根力量的推動，加上他天生演說家的魅力，打出「投資 於人」(invest in people)的口號，扭轉了自己的地位。

在此過程中，全美許多人都高度關注同為民主黨人的強森、瓦拉斯的選戰，這兩人雖為同黨，但主張卻為兩個極端，其中瓦拉斯為保守派候選人，而強森則是芝加哥幾十年來最左翼的市長候選人。

決選結果出爐後，強森將成為繼華盛頓(Harold Washington)、索以爾(Eugene Sawyer)、萊特福特(Lori Lightfoot)之後，芝加哥市第四位非裔市長。

曾擔任芝加哥公校教師的強森，獲得芝加哥教師工會(CTU)的支持，CTU主席發表聲明說，投票的結果顯示芝加哥贊成對人的投資、為無家可歸者提供住房、支持為年輕人提供全額資助的學校，「這是我們城市嶄新的一天」。

根據4日開出99％選票的統計結果，強森共拿到28萬6647票(51%)，而瓦拉斯(Paul Vallas)則獲得27萬775票(49%)，兩人票數差距不大，瓦拉斯在4日晚間的敗選演說中表示，在充滿爭議的競選之後，全市保持團結十分重要，「從今晚的結果，很明顯看到這座城市嚴重分裂」。