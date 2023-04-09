清水正東律師事務所　黃正東律師第六次獲得“伊州超級律師”殊榮

清水正東律師事務所資深大律師黃正東博士（John Huang）日前入選2023年度“伊州超級律師”榜單，成為第六次獲此殊榮的大狀。

清水正東律師事務所(Huang & Hu PC) 資深大律師黃正東博士（John Huang）日前入選2023年度“伊州超級律師”榜單，這是黃正東律師第六次獲此殊榮，全美律師行業雜志《超級律師》（Super Lawyers Magazine）的“超級律師”評選（Super Laywers），為美國律師業界的頂級榮譽，全美各州每年僅有5%的優秀律師符合資格。黃正東律師在業界獲獎無數，除多次入圍“超級律師”榮譽榜外，還曾獲得2017年的“美國傑出律師”和2019年“美國優秀律師”（Premier Lawyers of America）頒發的“終身成就獎”。這是大芝加哥地區華人 社區的驕傲。

黃正東律師曾榮獲“美國優秀律師”終身成就獎這個獎項，必須是包括聯邦最高法院、聯邦上訴法院咨詢委員會委員，多家跨國法律公司的創辦人，美國總統委任的美國駐外機搆代表團成員，領導巨額集體訴訟、大型跨國并購收購交易的主要律師，全美陪審團判決結案數量最多的訴訟律師，以及各項法律領域的業界權威人士才有資格。

此外，2019年1月，黃正東律師還受邀成為美國訴訟律師榮譽學院（The Trial Lawyer Honorary Society/The Litigation Counsel of America）正式成員。全美僅有不足0.5%的律師、法官、法律學者能受邀加入美國訴訟律師榮譽學院。在美國140萬律師從業者中，目前只有3500名是美國訴訟律師榮譽學院程成員，比例約0.3%，是名副其實的精英俱樂部，代表了美國執業律師最頂尖的一群。應邀成為全美頂尖的華人律師成為美國訴訟律師榮譽學院成員，是對黃律師近三十年法律服務的充分肯定。

黃正東律師從業30多年，在武漢大學獲碩士學位，是耶魯大學法學博士，持有伊州、紐約州律師執照，蘭迪（芝加哥）律師事務所主任律師，清水正東律師事務所聯合創辦人。黃正東律師1991年起在美國開始執業，他在工作簽證、投資移民 、親屬移民等移民法領域，公司并購、金融投資、國際貿易等商業法律服務，各類商業訴訟、民事訴訟，以及遺產信托、遺產規划等領域均取得了杰出成就與優秀的行業聲望。

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