我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

1年只有2次 金山人擠爆街頭爭睹「加州懸日」

Hard Rock 娛樂中心 YouYu中餐部推出新菜單美食多多

本報芝加哥訊
Hard Rock Casino Youyu（有馀）中餐廳美食多多，歡迎光臨！
Hard Rock Casino Youyu（有馀）中餐廳美食多多，歡迎光臨！

地址位于 5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.印第安納州北部的 Hard Rock Casino Northern Indiana 賭場內 YouYu Noodle Bar 中餐廳由知名總廚（Chef Chung)伍永聰大廚師主理，每天從中午12點開始至凌晨2點為大家提供令人垂涎的各種新鮮的亞洲風味美食。該娛樂中心YouYu 中餐廳菜單不斷推陳出新，菜式包括：精美點心類（蝦卷、豬肉燒賣、上海小籠包、紅油炒手、越南春卷和越南炸春卷），小炒類（官保雞、椒鹽有頭蝦、黑椒牛、牛柳粒、泰式炒河粉、星洲炒米、幹炒牛河、XO醬四季豆、揚州炒飯、炒飯、避風塘雞翅、四川辣子雞）以及各式湯粉、麵包括（越南粉、港式云呑麵、臺灣牛肉麵、韓國辣海鮮麵、燒鴨麵），還有燒鴨飯、叉燒飯、港式燒排骨、東江鹽焗雞、香茅豬扒和清蒸魚片）紅燒豆腐、炒芥蘭、炒菜心，以及各式飲品包括（越南咖啡、泰式冰茶、冰檸檬茶、熱茶、新鮮椰汁、芒果或荔枝凍飲、豆奶、汽水和瓶裝水）以及甜品等。

YouYu（有馀）中餐部是 Hard Rock Casino 的五家餐廳之一。總廚伍永聰表示， YouYu開放式的廚房，客人可以欣賞到廚師們制作美食的全過程，以及 Youyu 中餐部所有服務員提供的尊貴服務，大家還可在 YouYu 時尚的優美環境中享受美食。除 Youyu（有馀）中餐廳美食外，Hard Rock 還配備 Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利Constant Grind Coffee，三明治西點。還有一個可容納1954人的大型高级表演劇場，堪稱六星級的博彩娛樂設施。該娛樂中心从精致的餐饮到精彩多元的娛樂項目都為賓客量身訂做！有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

總投資3億美元的 Hard Rock Casino Northern Indiana坐落在密歇根湖岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心，是鎮上最好的博彩娛樂游戲中心。Hard Rock 娛樂中心擁有80多張桌面游戲，提供了玩家最親切的體驗。兩副牌的21點，擁有目前為止芝加哥最佳的游戲規則。100倍的骰子臺并提供$25000美元的限額。獨特風格的百家樂區有26張桌子，包括各項熱門的旁注（龍），玩家可自己捉牌體驗更高層次的博彩經歷！高額區提供8張21點桌子限額為$25000美元，輪盤提供每個號碼可投注高達 $1000美元。還有牌九、體育博彩和1400角子老虎機等博彩娛樂設施。

要了解更多關於亞裔社區的特殊設施服務，請致電Hard Rock Casino亞洲服務團隊。亞裔市場發展部總監 Jenny Moy（219）895-2452或發送電子郵件至 [email protected]。行政主持人邵建業(JJ)（219）895-2743或 [email protected]（通曉粵語/普通話）。執行主持人 Ly Voong（219）895-2762 或 [email protected]（通曉越南語、粵語/普通話）。有關Hard Rock International的更多信息，請訪問www.hardrock.com或shop.hardrock.com。

越南 美食 亞裔

上一則

清水正東律師事務所　黃正東律師第六次獲得“伊州超級律師”殊榮

下一則

芝市議會第一位華裔女區長李惠華成功連任

延伸閱讀

美食化解偏見 中餐旅美記秀酸甜苦辣

美食化解偏見 中餐旅美記秀酸甜苦辣
芝台灣美食交流協會端出道地粽子、辦廚藝教學

芝台灣美食交流協會端出道地粽子、辦廚藝教學
郭富城世界巡迴演唱會唱響 Hard Rock Live 氣氛超燃

郭富城世界巡迴演唱會唱響 Hard Rock Live 氣氛超燃
郭富城世界巡迴演唱會唱響 Hard Rock Live 氣氛超燃

郭富城世界巡迴演唱會唱響 Hard Rock Live 氣氛超燃
郭富城世界巡迴演唱會 Hard Rock 3/16 隆重登台

郭富城世界巡迴演唱會 Hard Rock 3/16 隆重登台
郭富城世界巡迴演唱會　3月16日七點 印州Hard Rock Live隆重登臺

郭富城世界巡迴演唱會　3月16日七點 印州Hard Rock Live隆重登臺

熱門新聞

遇害的2歲男童泰倫．莫斯利。(美聯社)

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

2023-04-01 20:51
賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
德州公共安全停日前在一輛舊卡車內，發現58位非法移民。（德州公共安全廳）

非法移民偷渡 驚見58人塞在一輛卡車內

2023-04-02 16:39

1年內害孫子淹死、孫女熱死 佛州祖母被女兒要求判入監

2023-04-02 22:23

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下