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芝市決選提前投票 創30萬人新高

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥選委會表示，這次的決選提前投票參與踴躍。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥選委會表示，這次的決選提前投票參與踴躍。(特派員黃惠玲／攝影)

根據芝加哥選舉委員會的數據，到2日為止，有15.5萬人完成提前投票，還有9.5萬人提交了郵寄選票，此外，3日(周一)一天更有創紀錄的3萬44人到提前投票所投票，累計提前親自投票與郵寄投票達29萬2591人。

選委會表示，到2日截止，已有超過25萬張的選票，比2月底市級選舉日前兩天所收到的選票21.2萬張高出了將近四萬張，專家分析，這次決選的提前投票踴躍，可能與芝加哥公校1日起放春假，促使許多家長趕在假期前投票有關。

今年2月28日的選舉整體投票率為36%，比2019年的兩輪選舉略高，但與2011年的市級選舉以及2015年的決選投票率41％相比，仍有一段差距。

根據指出，除了2月底的第一輪選舉市長候選人多達九名，讓選民投票意願較低外，這次決選適逢芝加哥公校春假，也推升了許多選民在選舉日前趕緊投票的意願，根據紀錄，2015年的提前投票也十分踴躍，當年的選舉日跟今年一樣安排在芝加哥公校春假期間。

選委會的數據顯示，雖然提前投票人數多，但上一輪選舉郵寄投票破紀錄的現象，並沒有出現在這次決選，到2日為止，選委會收到的郵寄選票比上一輪少了7000張，芝選委會發言人貝沃爾(Max Bever)說，老實說有點震驚，主要因為第一輪與第二輪間的投票時間距離短，作業也比較緊張，尤其這次選委會共寄出超過20萬份的郵寄選票，比之前的市級選舉高出三到四倍，工作量負荷龐大。

貝沃爾說，針對此問題，選委會計畫選後與議員們充分討論，希望能夠提高更充足的郵寄選票資金，以擴大規模為選民服務。

受到氣象預報惡劣天氣影響，許多華裔選民都趕在3日完成投票。(讀者提供)
受到氣象預報惡劣天氣影響，許多華裔選民都趕在3日完成投票。(讀者提供)

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