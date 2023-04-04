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惡劣天氣又報到 伊州再陷龍捲風威脅

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州一處劇院遭上周五龍捲風吹翻屋頂，造成1死多傷。(州長辦公室提供)
伊州一處劇院遭上周五龍捲風吹翻屋頂，造成1死多傷。(州長辦公室提供)

國家氣象局表示，才剛遭遇惡劣天氣侵襲的大芝加哥地區，本周恐將面臨新一波嚴重風暴危機，儘管目前仍存在不確定性，但初步預計4日(周二)傍晚之後，該區或再度出現破壞性大風、冰雹，甚至龍捲風；氣象專家提到，周五(7日)還可能會有另一波風暴降臨，屆時伊利諾州等剛遭龍捲風橫掃的中西部地帶，可能再度籠罩雷暴風險。

國家氣象局表示，上周五橫掃伊州等中西部與南部州的風暴，經確認有12個龍捲風著陸伊州。

而根據美國國家海洋與大氣管理局風暴預測中心(NOAA's Storm Prediction Center)的最新預測，4日芝加哥大部分地區都面臨嚴重暴風雨的「增強風險」(enhanced risk)，範圍包括麥克亨利郡(McHenry)、湖郡(Lake)的部份地區，以及所有狄卡博郡(DeKalb)、肯恩郡(Kane)、杜佩琪郡(DuPage)、庫克郡(Cook)、拉謝爾郡(LaSalle)、肯德爾郡(Kendall)、葛倫迪郡(Grundy)、威爾郡(Will)、肯卡其郡(Kankakee)。

就像上周五的風暴一樣，4日主要的威脅為破壞性大風與冰雹，還有可能出現的獨立龍捲風。至於有多少地區會受到惡劣天氣影響，目前還存在一些不確定性，氣象專家表示，愈接近周二晚上，情況會會比較明朗。

由於4日為芝加哥市市長、區長決選投票日，芝加哥選舉官員敦促選民當天儘早投票，以免受到惡劣天氣影響。

此外，3日為芝加哥白襪棒球隊今年球季的第一場比賽，為避免球賽受到大雨大風影響，白襪隊已經宣布與舊金山隊的比賽，從下午3時10分提前到2時10分舉行。

氣象專家杜特拉(Greg Dutra)說，目前預測本周惡劣天氣風險等級為五級中的三級，但可能未來幾天會有所降低，他表示，隨著鋒面到達，4日晚間氣溫將達到華氏60度，5日最高更可能出現70度高溫，但之後又有新一波冷鋒過境，6日氣溫將會下降。

風暴 芝加哥 龍捲風

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