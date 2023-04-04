教授收入墊底 芝州立大學教職員罷工

芝加哥州立大學教職員3日展開罷工行動。(伊州教師聯盟臉書截圖)

由於教職員遲遲無法與校方達成新的工作協議，伊利諾多所州立大學即日起將陸續發起罷工 ，其中芝加哥 州立大學(Chicago State University)約 160 名教授、講師以及學術和技術支持專業人員員工3日起罷工，東伊利諾大學(Eastern Illinois University)最快將在6日發動罷工，州長州立大學(Governors State University)目前計畫7日罷工。

芝加哥州立大學共有2366名大學部與研究所學生，根據該州和國家教育 協會的數據顯示，該大學的教授在伊州收入最低。對於該校教職員的罷工行動，校方管理層表示，所有支持服務和大部分課程於罷工期間繼續進行。

該校發出聲明指出，大學的財務狀況依然存在，「學校非常認可教職員的奉獻精神，但同時必須確保該校未來可以繼續履行對學生、教職員和社區的承諾。」工會領導人反駁指出，該校校長史特(Zaldwaynaka Scott)2021年年薪達39萬5000元，為全州第四高薪校長，然而教職員收入卻在全州墊底。

聯邦數據顯示，芝加哥州立大學一半的學生年齡超過25歲， 45%學生拿到佩爾助學金(Pell Grants)，這些助學金是為家庭經濟欠佳的學生所保留的。

東伊大的教職員最早可能會在6日開始罷工，位於芝城南郊的州長州立大學教職員預計7日也展開罷工。芝加哥伊大則早在今年1月就為了確保工作合同權益，進行了為期五天的罷工。

伊州州長普立茲克從2019年上任以來，州府一直對高等教育的資助持續增加，但平均經費提高仍比20年前的水平低，這種情況讓十分仰賴政府補助而非靠學費收入的小型大學，帶來了額外的財政負擔。