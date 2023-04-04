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芝加哥市今日決選 或有雷暴請儘早投票

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝選委會中文外展主任劉珍表示，芝市50個區內的所有投票站，都配備了中文觸摸螢幕投票機。(本報檔案照片)
芝選委會中文外展主任劉珍表示，芝市50個區內的所有投票站，都配備了中文觸摸螢幕投票機。(本報檔案照片)

由於氣象預告4日傍晚可能將出現嚴重雷暴，芝加哥市選舉委員會3日呼籲，計畫4日選舉日當天投票的選民，請務必儘早出門完成投票，以免受到天氣影響選舉權益。

中文外展主任劉珍提醒選民，4月4日投票的地點與2月28日選舉時相同，除了1291個投票所外，選民也可到設在50個區且已經開放多時的提前投票所投票，如果需要中文協助的選民，可查詢選委會公布的雙語投票所名單(網站：https://reurl.cc/3ORj50)。

劉珍說，選委會雙語投票所名單中，詳列選舉日設有包括中文雙語工作人員以及中文紙質選票的投票所信息，4日全市將有60個投票站提供中文雙語援助。

此外，選舉日當天芝加哥市的每個選區的每一處投票站，都將配備包括中文在內的觸摸螢幕投票機，英文能力有限的選民有權由一名口譯員，陪同一起到投票所幫助他們理解選票選擇和投票方式。

劉珍補充，選民可以選擇陪同他們完成投票的人，但提供幫助者不可以是選民雇主或工會代表。

選舉日當天，芝市選民必須在上午6時至晚間7時，前往指定的選區投票站投票，另外包括市中心的超級投票所在內的51個提前投票所，也將在4日開放投票，這51個投票所將不限居民居住地點均可投票。

由於有部份選民提問是否在2月底投過票了，就可以不需要在4日決選投票？劉珍表示，這兩場選舉為不同性質，4日選舉是在上次投票領先的各職位兩位候選人爭取勝選的最後關鍵，因此仍應前往投票，才能確保心儀候選人當選。

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