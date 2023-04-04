風速最高達百哩…伊州上周五有12個龍捲風著陸

伊州羅賓森市(Robinson)小機場內的一架小型飛機被強風吹倒撞裂。(州長辦公室)

伊州州長普立茲克巡視伊州羅賓森市(Robinson)地區的龍捲風災情。(州長辦公室)

伊利諾州上周五遭強風侵襲，導致貝爾維戴爾市(Belvidere)以及伊州 南部克勞佛德郡(Crawford County)共四位居民喪生。伊州州長普立茲克也宣布，對災情嚴重的杜佩琪郡(DuPage County)、布恩郡(Boone County)、克勞佛德郡、馬利恩郡(Marion County)桑格蒙郡(Sangamon County)提供立即援助。

國家氣象局證實，伊州上周五有多達12個龍捲風 著陸，其中戴維斯交界處(Davis Junction)的貝爾維戴爾地區，有一場等級EF-1的龍捲風，氣象局說，該場龍捲風在短短25分鐘內，橫掃奧格爾郡(Ogle)、溫尼貝戈郡(Winnebago)、布恩郡的部份地區，距離長達28哩，最高每小時風速達100哩，最大寬度有900碼。

遭龍捲風吹翻的貝市阿波羅劇院，造成1人死亡、48人受傷，普立茲克1日到訪災區、了解災情，根據該市市長莫里斯(Clint Morris)指出，目前有五人傷勢嚴重仍在接受醫院治療。

到3日為止，工作人員仍在清理劇院與周遭災區，伊州應急管理局部門(Illinois Emergency Management)表示，他們的團隊將在未來三天評估這次風暴帶來的損失。

阿波羅劇院牆面、大帳棚及屋頂都被強風吹倒，現場到處都是磚塊與碎片，建物坍塌時，劇院內有約260人，50歲的利文斯頓(Frederick Forest Livingston Jr.)經證實在這場天災中喪生，他是當晚音樂會200多位觀眾中的一位，根據指出，當天阿波羅劇院有重金屬樂隊Morbid Angel、Revocation的演出。

消防隊在意外發生後兩分鐘，第一批救援人員就抵達現場，參加當晚音樂會的觀眾強森(Christina Johnson)說，因為天氣不好，劇院工作人員才宣布要暫停30分鐘，但沒想到還是來不及避免傷亡。

上周五在伊州與印第安納州邊界等其他地區著陸的11個龍捲風等級、地點，包括EF-2靠近伊州Amboy、EF-1伊州West Brooklyn、伊州Near Baileyville等級待定、EF-1伊州Machesney Park、伊州Caledonia/Poplar Grove等級待定、EF-1靠近伊州Wellington、EF-1靠近伊州Stockland、EF-1伊州芝城 西郊Lombard to Addison、EF-2靠近印州Oxford、EF-2靠近印州Fowler、EF-1靠近印州Remington。

芝城西郊香港超市的屋頂冷暖氣，被強風吹動導致瓦斯管線破壞引發濃煙，消防人員據報到場排除濃煙。(讀者提供)

除了嚴重受災的地區外，位於芝城西郊奧羅拉市(Aurora)的香港超市，也因為強風吹動位於屋頂的冷暖氣機，導致瓦斯管線受影響而於1日傍晚樓頂出現煙霧，三輛消防車據報立即抵達現場排除濃煙，並暫時要求所有商戶、消費者離開建物，該起意外發現及時，未造成任何傷亡。