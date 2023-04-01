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中美總商會和中國對外貿易中心　成功舉辦“廣交會信息發布會和交流招待酒會”

本報芝加哥訊
中美總商會會長任劍浩夫婦（左二）與女兒（左）與來賓的合照。
中美總商會會長任劍浩夫婦（左二）與女兒（左）與來賓的合照。

中美總商會（“USCCC”）和中國對外貿易中心於日前在芝加哥聯合聯盟俱樂部舉行“廣交會信息發布會和交流招待酒會”。中華人民共和國駐芝加哥商務參贊胡盈之領事和季領事，中國銀行美國地區資深業務經理、行政副總裁喬磊 Raymond Qiao, 廣交會外事辦副主任余意，美國商人 Steve Neumayer 等出席并發表演說，向大家介紹和解釋參加廣交會最新資訊。而持有終身廣交會入場券、多次參加廣交會、生意額巨大的美國商人 Steve Neumayer則向大家介紹參加廣交會好處。十多位有興趣前往中國釆購產品、意欲打入不斷增長的中國消費市場，以及探索新商機的公司和專業人士出席了這次會議。

發布會由中美總商會會長任劍浩主持，他在會中強調，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，而在中美關係中，最重要的是中美經貿關係。廣交會是中國曆史最久、規模最大、商品最全、客商最多的綜合性國際貿易盛會。歡迎美國中西部的公司參加廣交會。任劍浩會長自己也將在5月份赴中國參加廣交會。任劍浩表示，如果您計划參加廣交會，請使用以下鏈接注冊 https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?invitationCode=oB9iJxnV ，另外，如果你們參加廣交會，請告知我們，我們會通知組織者給你們VIP待遇，電話：312-368-9911。

 

發布會由中美總商會會長任劍浩主持。
發布會由中美總商會會長任劍浩主持。
中美總商會會長任劍浩（右）與來賓的合照。
中美總商會會長任劍浩（右）與來賓的合照。
中華人民共和國駐芝加哥商務參贊胡盈之領事致辭。
中華人民共和國駐芝加哥商務參贊胡盈之領事致辭。
美國商人 Steve Neumayer 致辭
美國商人 Steve Neumayer 致辭
中美總商會和中國對外貿易中心聯合舉辦廣交會信息發布會和交流招待會現場。
中美總商會和中國對外貿易中心聯合舉辦廣交會信息發布會和交流招待會現場。

芝加哥 華人

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