中美總商會和中國對外貿易中心　成功舉辦“廣交會信息發布會和交流招待酒會”

中美總商會會長任劍浩夫婦（左二）與女兒（左）與來賓的合照。

中美總商會（“USCCC”）和中國對外貿易中心於日前在芝加哥 聯合聯盟俱樂部舉行“廣交會信息發布會和交流招待酒會”。中華人 民共和國駐芝加哥商務參贊胡盈之領事和季領事，中國銀行美國地區資深業務經理、行政副總裁喬磊 Raymond Qiao, 廣交會外事辦副主任余意，美國商人 Steve Neumayer 等出席并發表演說，向大家介紹和解釋參加廣交會最新資訊。而持有終身廣交會入場券、多次參加廣交會、生意額巨大的美國商人 Steve Neumayer則向大家介紹參加廣交會好處。十多位有興趣前往中國釆購產品、意欲打入不斷增長的中國消費市場，以及探索新商機的公司和專業人士出席了這次會議。

發布會由中美總商會會長任劍浩主持，他在會中強調，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，而在中美關係中，最重要的是中美經貿關係。廣交會是中國曆史最久、規模最大、商品最全、客商最多的綜合性國際貿易盛會。歡迎美國中西部的公司參加廣交會。任劍浩會長自己也將在5月份赴中國參加廣交會。任劍浩表示，如果您計划參加廣交會，請使用以下鏈接注冊 https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?invitationCode=oB9iJxnV ，另外，如果你們參加廣交會，請告知我們，我們會通知組織者給你們VIP待遇，電話：312-368-9911。