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世界華僑協會芝城分會 2023年春節聯歡會嘉賓雲集

本報芝加哥訊
嘉賓與會。
嘉賓與會。

世界華僑協會芝加哥分會2023年春節聯歡會日前在芝加哥南華埠彩蝶軒大酒樓隆重舉行。駐芝加哥臺北經文處組長洪中明、舒俞敬和副組長黃奕龍以及僑教中心主任蔡季穎、副主任黃仕聰，遠道從臺灣而來的世界華僑協會總會理事長林齊國伉儷，世界華僑協會芝城分會監事長陳達偉、總顧問伍健生、理事長梁敏華、副理事長陳偉聖，全美安良工商會總理鄧遐勳、總理陳仕維，11區長李惠華等近250位嘉賓雲集，歡聚一堂，會中有醒獅助興，粵曲及卡拉OK獻唱，豐富獎品抽獎等娛興節目，讓晚會熱鬧非常，聯歡會由陳偉聖主持。

從臺灣親臨聯歡活動的林齊國理事長應邀致辭，他首先用廣東話向大家致節日問候。林理事長表示，他十分高興來到芝加哥，并特別高興看到大家對華僑協會的支持。他說，華僑協會成立至今已八十多年了，他感謝海外華僑對國家的支持，他也代表華僑協會歡迎大家來臺灣旅行觀光。林齊國并代表華僑協會總會頒發“僑誼永固，芝城典範”牌扁給芝城分會，分會理事長梁敏華接受了該獎牌。林齊國理事長肯定芝城分會理事長梁敏華對分會的付出。

世界華僑協會芝城分會理事長梁敏華在致辭時對出席的嘉賓表示熱烈的歡迎。特別對來自臺灣的世界華僑協會總會理事長林齊國伉儷及秘書長的到來表示歡迎和衷心的感謝。梁敏華非常感謝當晚的贊助商們熱情參與和捐贈獎品，她并祝福大家新春大吉！經文處洪中明組長致辭感謝芝城華僑協會長年以來對經文處工作的支持。世界華僑協會芝城分會總顧問伍健生、全美安良工商會總理鄧遐勳、11區長李惠華等也分別致詞祝福世界華僑協會芝加哥分會會務蒸蒸日上。世界華僑協會芝城分會監事長陳達偉致答謝辭，感謝大家支持。

 

世界華僑協會芝城分會2023年春節聯歡會嘉賓雲集。
世界華僑協會芝城分會2023年春節聯歡會嘉賓雲集。
芝加哥11區區長李惠華與競選連任的支持者合照。
芝加哥11區區長李惠華與競選連任的支持者合照。
芝加哥分會理事長梁敏華（後排右）與來賓合照。
芝加哥分會理事長梁敏華（後排右）與來賓合照。
現場喜慶氣氛。
現場喜慶氣氛。
贊助商 Horseshoe Casino 亞洲市場總監Karen Lu （前排...
贊助商 Horseshoe Casino 亞洲市場總監Karen Lu （前排右座者）與同仁出席活動。
世界華僑協會理事長林齊國（右）與芝城分會理事長梁敏華合照。
世界華僑協會理事長林齊國（右）與芝城分會理事長梁敏華合照。
世界華僑協會芝城分會2023年春節聯歡會賓主致辭，下圖為賓主合照。
世界華僑協會芝城分會2023年春節聯歡會賓主致辭，下圖為賓主合照。
世界華僑協會芝城分會2023年春節聯歡會嘉賓雲集，熱鬧非常。
世界華僑協會芝城分會2023年春節聯歡會嘉賓雲集，熱鬧非常。
左起：洪中明組長、理事長梁敏華、李惠華區長、林齊國理事長、伍健生主席和鄧遐勳總理...
左起：洪中明組長、理事長梁敏華、李惠華區長、林齊國理事長、伍健生主席和鄧遐勳總理合照。

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