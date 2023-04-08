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芝城安良工商會 兔年春宴高朋滿座

本報芝加哥訊
芝城安良工商會兔年春宴賓主致辭，下圖為安良高層向與會者敬酒。
芝城安良工商會兔年春宴賓主致辭，下圖為安良高層向與會者敬酒。

芝城安良工商會兔年春宴日前在萬濠酒樓隆重舉行。中國駐芝加哥總領館邊志春副總領事，僑務組長張軍鵬、領事曹潔，台北駐芝加哥經濟文化辦事處組長洪中明、舒俞敬和黃奕龍副組長，僑教中心主任蔡季穎，伊州眾議員馬靜儀，11區區長李惠華，盟友美洲協勝公會陳羨韶總理，芝城主席林偉權主席、陳年年及曾賢棟協辦，芝加哥洪門致公堂陳耀滿監堂，主席陳偉堅、譚金賢，中華會館主席伍建生、董事長陳達偉，遠道從紐約、波士頓而來的美國安良工商會總理鄧遐勳、陳仕維以及多個僑團代表等出席共襄盛舉。晚宴由安良曲藝團表演粵曲和粵曲演奏開始，并由安良前主席陳偉聖主持。

芝城安良工商會長伍換光在致歡迎辭時對出席貴賓表示熱烈歡迎和衷心感謝！伍換光表示，各地賓客的到來，為晚宴增色不少，籍此新春祝福大家鴻兔大展，兔氣揚眉，福泰康寧家庭美滿幸福！盟友美洲協勝公會總理陳羨韶應邀致辭。他盛讚安良工商會為地區和諧，僑社安定繁榮貢獻良多，希望美國安良工商會與美洲協勝公會盟誼永固。

盟友芝城協勝公會主席林偉權、美國安良工商會元老團主席伍健生、美國安良工商會總理鄧遐勳、陳仕維，伊州眾議員馬靜儀致辭，11區區長李惠華等分別致辭祝福大家兔年大吉，新春快樂。芝加哥華人警察協會會長黎孝同頒發社區貢獻獎給伍健生元老，表揚伍健生對社區的貢獻。11區區長李惠華也呼吁大家投票支持她連任區長。最後芝城安良工商會會長梅國彬致辭感謝大家出席晚宴，特別是遠道而來的美國安良工商會總理鄧遐勳 、陳仕維以及各分會會長親臨，并祝福安良工商會會務昌隆。

芝城安良工商會兔年春宴高朋滿座，曲藝團表演精彩，場面喜慶熱鬧。
芝城安良工商會兔年春宴高朋滿座，曲藝團表演精彩，場面喜慶熱鬧。

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