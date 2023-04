芝加哥市級選舉最後周末 候選人奮力拉票

11區區長李惠華(左)鼓勵華裔選民在4月4日積極投票。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥 市級選舉決選將在4月4日舉行,市長候選人以及共14個區的區長候選人,紛紛把握選前最後一個周末拉票,其中兩位候市長選人民調差距呈現拉鋸戰,選情格外緊繃;而爭取連任芝首個亞裔 多數選區11區區長的李惠華(Nicole Lee,54號),積極拜訪選民,希望擊敗席拉維諾(Anthony Ciaravino,51號),確保延續芝首位華裔 區長紀錄。

市長候選人瓦拉斯(Paul Vallas)與強森(Brandon Johnson)的支持度不相上下,兩人選前最後周末除加強鞏固選票,也傳出各種爆料。

其中包括爆出強森拖欠市府水費、地下水處理費達3357.04元,且他在2014年至2015年間,還欠了1044.58元的交通罰款,由於他拖延多年未繳,罰款累計金額已經超過6660元。

瓦拉斯則持續遭對方攻擊擔任芝加哥公校系統執行長時政績欠佳,還多次被質疑為「假民主黨人」。

根據西北大學多元與民主研究中心(The Center for the Study of Diversity and Democracy)的最新分析,目前有55%的非裔選民表明要投给同族裔的強森,51%的白人則選擇支持同為白人的瓦拉斯。

研究員多明尼各(Jaime Dominguez)指出,拉丁裔選民可能在這次選舉中比較受到忽視,因此兩候選人獲得的支持,並沒有壓倒性的差距。

區長方面共有第4、5、6、10、11、21、24、29、30、36、43、45、46、48區等14個區的區長也要舉行決選,而華人最關注的毫無疑問就是11區區長的選戰。

11區區長決選同樣出現互相攻擊的情形,席拉維諾尤其攻勢猛烈,包括批評李惠華必須為華埠TIF為紅線延長工程費買單負責,還通過社群媒體稱李送禮賄賂選民。

相對理性競選的李惠華,特別提到席拉維諾稱「不認為亞裔在議會需要有代表」的說法,已明顯說明他不會集中重視華裔的態度,她也重申「華裔在市議會有代表的重要」,希望爭取華裔支持,確保華裔好不容意取得的歷史性市議會席次。