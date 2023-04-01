芝加哥市級選舉最後周末 候選人奮力拉票

11區區長李惠華(左)鼓勵華裔選民在4月4日積極投票。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市級選舉決選將在4月4日舉行，市長候選人以及共14個區的區長候選人，紛紛把握選前最後一個周末拉票，其中兩位候市長選人民調差距呈現拉鋸戰，選情格外緊繃；而爭取連任芝首個亞裔 多數選區11區區長的李惠華(Nicole Lee，54號)，積極拜訪選民，希望擊敗席拉維諾(Anthony Ciaravino，51號)，確保延續芝首位華裔 區長紀錄。

市長候選人瓦拉斯(Paul Vallas)與強森(Brandon Johnson)的支持度不相上下，兩人選前最後周末除加強鞏固選票，也傳出各種爆料。

其中包括爆出強森拖欠市府水費、地下水處理費達3357.04元，且他在2014年至2015年間，還欠了1044.58元的交通罰款，由於他拖延多年未繳，罰款累計金額已經超過6660元。

瓦拉斯則持續遭對方攻擊擔任芝加哥公校系統執行長時政績欠佳，還多次被質疑為「假民主黨人」。

根據西北大學多元與民主研究中心(The Center for the Study of Diversity and Democracy)的最新分析，目前有55％的非裔選民表明要投给同族裔的強森，51％的白人則選擇支持同為白人的瓦拉斯。

研究員多明尼各(Jaime Dominguez)指出，拉丁裔選民可能在這次選舉中比較受到忽視，因此兩候選人獲得的支持，並沒有壓倒性的差距。

區長方面共有第4、5、6、10、11、21、24、29、30、36、43、45、46、48區等14個區的區長也要舉行決選，而華人最關注的毫無疑問就是11區區長的選戰。

11區區長決選同樣出現互相攻擊的情形，席拉維諾尤其攻勢猛烈，包括批評李惠華必須為華埠TIF為紅線延長工程費買單負責，還通過社群媒體稱李送禮賄賂選民。

相對理性競選的李惠華，特別提到席拉維諾稱「不認為亞裔在議會需要有代表」的說法，已明顯說明他不會集中重視華裔的態度，她也重申「華裔在市議會有代表的重要」，希望爭取華裔支持，確保華裔好不容意取得的歷史性市議會席次。