芝加哥市「掃街停車禁令」4月1日啟動 留意避免受罰

芝加哥清掃街道日今起展開，為提醒民眾留意社區清掃日期，芝街道衛生清潔局陸續在輪到掃街的道路旁懸掛醒目橘色海報。(本報檔案照片)

隨著氣候逐漸轉暖，芝加哥 市的清掃街道日也從今天(4月1日)開始實施，街道清潔衛生局(Department of Streets and Sanitation)提醒，如果在路邊停放車輛時，務必留意該路段的掃街時間標示，以免收到罰單。

芝城 的掃街停車禁令每年從4月1日實施到11月1日，不過，由於今年1日剛好是周六，因此真正掃街將從下周一(4月3日)起生效。為提醒民眾留意社區清掃日期，避免車輛違規停放被開罰單，芝街道衛生清潔局通常一開始會在輪到掃街的道路旁，懸掛醒目橘色海報，不過，並非每個街區都會張貼提醒海報，例如華埠 一帶就未見類似警告。

如果輪到該段街道清掃日，通常從早上9時至下午3時該路段都不准停車，否則會收到一張60元的罰單。以南華埠的主要街道為例，如從舍麥路到24街間的永活街，以及華埠廣場後中華街的街道，分別在每個月的第一個周二或周三掃街，清潔局打掃街道期間禁止停車，由於許多設立在街道旁的方形掃街禁停標示牌不太明顯，每年掃街開始前幾周，收到違規停車罰單的民眾不在少數。

詳細各街道的掃街日，可上網查詢，網址：www.sweeparound.us，或撥打311市政專線詢問。

駕駛需要留意的是，儘管掃街車已經掃過街區，但只要仍在掃街停車禁令時間範圍，停放在該街區的車輛，仍然會收到罰單。