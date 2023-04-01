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伊州長：確保「預防性篩查」續受健保給付

特派員黃惠玲／芝加哥報導

德州一名聯邦法官3月30日否決了「可負擔健保法案」(Affordable Care Act)中的部份條例，導致保險公司現行必須提供癌症、糖尿病與精神健康篩查等預防醫療項目的措施受到影響，伊利諾州州長普立茲克對此表示，伊州將努力確保這些預防性醫療服務，例如癌症篩檢、視力檢測以及某些藥物等，繼續保留在健保給付名單。

專家對於德州法官歐康納(Reed O'connor)做出的這項裁決稱，保險公司不太可能會立即停止給付預防性醫療檢查的費用給保戶，此外，預計拜登政府也會對此提出上訴。

普立茲克30日發表聲明表示，儘管聯邦法官做出此決定，伊州保險部門仍將盡力保護保留預防醫療的各種服務在保險覆蓋範圍內，「德州決定取消預防性醫療服務，對於數百萬美國人來說是毀滅性的打擊，他們每年都通過這些篩查來預防保健，並接受挽救生命的治療」。

普立茲克批評德州法官的該項裁決，是「譁眾取寵掩蓋常識的可悲例子」，因此伊州不會因此遵循而滿足右翼的極端做法。

一般而言，州府衛生部門可以監管在Healthcare.gov網站上銷售的個人健康保險計畫，但無法管控「自費」計畫，一般自費健保都是透過雇主提供，究竟伊州有無權力要求大多數保險公司提供預防醫療服務？伊州發言人阿布達耶(Jordan Abudayyeh)回覆，「我們正在探索所有的立法選擇，一旦經深入研究，且找出最好的方法後，就會公布更多細節。」

保險 伊州 德州

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