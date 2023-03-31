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破壞性強風今襲芝加哥 恐有龍捲風風險

特派員黃惠玲／芝加哥報導
國家氣象局30日警告，芝加哥地區31日將出現破壞性強風，甚至龍捲風。(國家氣象局芝加哥站推特)
國家氣象局30日警告，芝加哥地區31日將出現破壞性強風，甚至龍捲風。(國家氣象局芝加哥站推特)

氣象專家30日表示，芝加哥地區31日將迎來至少兩輪風暴，隨著每場風暴到來，所有惡劣天氣危害的威脅都在增加，這也意味著時速高達75哩的強風、破壞性大雨、冰雹和龍捲風，都有可能發生。

芝加哥第七新聞頻道氣象專家馬丁內茲(Jaisol Martinez)說，31日全天將有好幾輪陣雨及風暴，預測上午會有局部暴雨，但不會太嚴重。但下午1時到2時間的風暴比較大，不過潛在風險沒有那麼高，值得留意的是傍晚5時到11時間的風暴，「可能會帶來破壞性的陣風，甚至龍捲風」。

根據風暴預測中心的說法，芝加哥的部分地區，特別是南部和西部以及西北郊區的部分區，31日面臨惡劣條件的暴風雨「增強風險」，還好大部分地區仍處於「輕微風險」。這波「增強風險」氣候為惡劣天氣五個等級中的第三級，將「可能會出現許多強烈風暴」。

國家氣象局芝加哥預測站表示，目前預測31日最高溫將達華氏65度，破壞性大風的風險則會一直持續到4月1日(周六)早上，周末溫度則會回到更具季節性的40多度和50多度。雖然週末的大部分時間看起來都保持乾燥，但1日早上可能會出現雨雪混合天氣，然後才會放晴，下午則陽光明媚。

據國家氣象局稱，這波強風將能夠吹倒樹枝並導致停電，這種活躍變化的氣候模式，下周仍可能重演。

風暴 芝加哥 龍捲風

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