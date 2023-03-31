我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯微小型企業紓困 最高2.5萬 5月20日截止申請

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

芝2機場預估春假旅客逾256萬 交通高峰在這2天

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥航空管理局30日表示，預估3月31日至4月10日間，將有超過256萬名旅客進出芝城兩大機場。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥航空管理局30日表示，預估3月31日至4月10日間，將有超過256萬名旅客進出芝城兩大機場。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥公立學校系統以及全美各地學校的春假陸續展開，芝加哥航空管理局(CDA)表示，根據航空公司的初步乘客數據，預估從3月31日到4月10日間，芝加哥歐海爾機場與中途機場將迎來超過256萬名旅客。航管局特別提醒，由於芝市往返歐海爾機場的高速路正在整修，建議旅客搭乘藍線捷運，避免嚴重塞車影響行程。

CDA局長芮潔米(Jamie L. Rhee)說，復活節、逾越節、齋戒月已經或即將到來，在未來的10多天內，數百萬人將進出芝加哥兩大機場與家人同慶節日，或與孩子一起享受春假。

她表示，與去年春假期間的旅行人數相比，今年歐海爾機場的預計乘客人數將增加6.7%，根據航空公司數據，其中4月6日將是最繁忙的一天，中途機場部份的乘客與去年同期相比增幅明顯，達19.1%，最繁忙的一天估計落在3月31日。

在繁忙的旅行日，芝加哥機場交通堵塞十分常見，航管局呼籲民眾盡量利用以下方式前往機場或接送親友：

●考慮搭乘公共交通工具：CTA捷運藍線提供24小時的班車往返歐海爾機場，CTA橘線則從每天清晨4時到隔日凌晨1時間行駛市區與中途機場，此外，大都會火車通勤系統Metra的北中央路線，周一到周五也提供從市中心聯合車站(Union Station)轉乘藍線捷運的服務。

●兩座機場都有提供快速接送親友區(Kiss n'Fly)：中途機場的位置在西59街夾南基爾帕特里克大道(S. Kilpatrick Ave.)；歐海爾機場的接送區則位於10255 W. Zemke Blvd.，旅客下車後可搭乘輕軌到各航站大樓。

手機停車場：兩大機場的手機停車場都免費開放，中途機場的手機停車場位於61街夾南西塞羅大道(S. Cicero Ave.)；歐海爾機場的手機停車場地址：560 N. Bessie Coleman Drive。

目前芝市區前往歐海爾機場的主要道路-甘迺迪高速路正在整修，預料交通將嚴重延誤，因此航管局呼籲要搭車或開車前往的旅客，務必提前了解路況再上路，航管局建議在上下班高峰時間往返市區或機場的乘客，最好搭乘藍線捷運。

此外，旅遊繁忙期間，歐海爾機場的停車位十分緊張，如計畫把車停到機場停車場者，請先上網查看停車位狀況，網址：flychicago.com/ordparking

芮潔米特別提醒，達美航空(Delta Airlines)已經搬到第五航站作業，請搭乘旅客不要跑錯到原來的第三航廈，第五航廈的另一個主要變化，為所有要搭乘網約車的旅客，必須坐輕軌到第二航站搭乘。

機場 芝加哥 手機

上一則

歡迎到喬州 發行4種封面旅遊指南

下一則

南卡限制中國人購地案 送交眾議會財委會

延伸閱讀

春假旅遊潮來了 芝2機場預估旅客逾256萬

春假旅遊潮來了 芝2機場預估旅客逾256萬
氣象特報：破壞性強風明日襲芝 有龍捲風風險

氣象特報：破壞性強風明日襲芝 有龍捲風風險
年長者春假出遊 樂齡會推薦這3個地點

年長者春假出遊 樂齡會推薦這3個地點
朱立倫讚馬英九站穩立場 盼蔡英文出訪講中華民國總統

朱立倫讚馬英九站穩立場 盼蔡英文出訪講中華民國總統
芝空中計程車 2025年市區直飛歐海爾機場

芝空中計程車 2025年市區直飛歐海爾機場
塞車再見 聯航空中計程機 2025年芝市區飛歐海爾機場

塞車再見 聯航空中計程機 2025年芝市區飛歐海爾機場

熱門新聞

亞裔屋主Linda Giang無法開啟自己房子的大門。（取自ABC）

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

2023-03-25 10:15
賓州一間巧克力工廠24日傍晚爆炸。（推特影片截圖）

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

2023-03-24 23:40
未做定期清潔，隨身水瓶可能比馬桶座墊還髒。（取自WaterFilterGuru網站）

自備水瓶「每周應該消毒」否則比馬桶座髒4萬倍

2023-03-24 11:36
聯合航空宣布，從2025年起推出芝市區到歐海爾機場的電動飛機服務。(聯航官網)

塞車再見 聯航空中計程機 2025年芝市區飛歐海爾機場

2023-03-28 10:22
德布斯的寵物狗納米日前在27小時內產下21隻小狗。（德布斯提供）

維州大丹狗 27小時產21崽 逼近世界紀錄

2023-03-30 02:12
化學污染物流入德拉瓦河，費城居民擔心自來水遭到污染，搶購瓶裝水。(美聯社)

德拉瓦河水源驚傳遭污染 費城民眾瘋搶瓶裝水

2023-03-28 17:50

超人氣

更多 >
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南