我是什麼顏色？探討身分認同 華博館登場

華裔藝術家懷特(立者右三)個展「我是什麼顏色?」,即日起在華博館展出。(華博館提供)

芝加哥 美洲華裔 博物館即日起推出最新焦點系列展覽「我是什麼顏色?」,這場個展由華裔藝術家懷特(Sarah Whyte)創作,聚焦探討她被美國白人家庭收養的獨特經歷。

華博館日前舉行了這項新展覽的開幕式,懷特在活動中表示,作為一名被收養的美國華人,她透過自己屬於黃種人、白人、亞裔 、華裔等問題來探索身份認同。她說,受到中國之前一胎化政策影響,許多跟她一樣的中國兒童都被外國家庭領養,她本身在21個月大時被收養。

懷特說,她藉著繪畫和纖維藝術來描述她關於收養和身份認同的個人故事,並希望深入呈現了跨國收養的複雜性。懷特將刺繡和繪畫融合,作為她亞裔身份和白人成長環境的視覺表現。她的作品從模仿中國織錦絲綢的滌綸刺繡,到顏料和石膏底料疊用的自畫像,充分反映了她種族的模糊性和朦朧性。

她的作品也融入了含有挑釁意味的亞裔歧視語言,以及她所創作的詩歌,希望進一步討論並揭露隨著這些文字語言而產生的種種感受。

懷特的作品曾於芝加哥及周邊地區畫廊、藝術中心、收藏、以及其他公共空間展出。懷特畢業於芝加哥藝術學院(School of the Art Institute of Chicago),且預計2024年拿到芝加哥伊利諾大學(UIC)的藝術碩士學位。

「我是什麼顏色?」即日起在華博館展出至5月7日,4月30日下午2時到4時,懷特將在華博館主持研討會「被收養者的身份:我們也是亞裔美國人麼?」

華博館館長劉振斌表示,這項「焦點系列」展覽已經邁入第二年,該展由摩拉爾製作(Molar Productions)的李煥庭策展,輪流展示本地華裔藝術家作品。本系列旨在介紹、推廣、和慶祝美國華人不同的藝術願景和經驗。

華博館開放時間為每周三、周五上午9時30分到下午2時,周六、周日則從上午10時開放至下午4時,相關信息可查詢官網:ccamuseum.org。