我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯微小型企業紓困 最高2.5萬 5月20日截止申請

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

我是什麼顏色？探討身分認同 華博館登場

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華裔藝術家懷特(立者右三)個展「我是什麼顏色？」，即日起在華博館展出。(華博館提供)
華裔藝術家懷特(立者右三)個展「我是什麼顏色？」，即日起在華博館展出。(華博館提供)

芝加哥美洲華裔博物館即日起推出最新焦點系列展覽「我是什麼顏色？」，這場個展由華裔藝術家懷特(Sarah Whyte)創作，聚焦探討她被美國白人家庭收養的獨特經歷。

華博館日前舉行了這項新展覽的開幕式，懷特在活動中表示，作為一名被收養的美國華人，她透過自己屬於黃種人、白人、亞裔、華裔等問題來探索身份認同。她說，受到中國之前一胎化政策影響，許多跟她一樣的中國兒童都被外國家庭領養，她本身在21個月大時被收養。

華裔藝術家懷特個展「我是什麼顏色？」，即日起在華博館展出。(華博館提供)
華裔藝術家懷特個展「我是什麼顏色？」，即日起在華博館展出。(華博館提供)

懷特說，她藉著繪畫和纖維藝術來描述她關於收養和身份認同的個人故事，並希望深入呈現了跨國收養的複雜性。懷特將刺繡和繪畫融合，作為她亞裔身份和白人成長環境的視覺表現。她的作品從模仿中國織錦絲綢的滌綸刺繡，到顏料和石膏底料疊用的自畫像，充分反映了她種族的模糊性和朦朧性。

華裔藝術家懷特個展「我是什麼顏色？」，即日起在華博館展出。(華博館提供)
華裔藝術家懷特個展「我是什麼顏色？」，即日起在華博館展出。(華博館提供)

她的作品也融入了含有挑釁意味的亞裔歧視語言，以及她所創作的詩歌，希望進一步討論並揭露隨著這些文字語言而產生的種種感受。

懷特的作品曾於芝加哥及周邊地區畫廊、藝術中心、收藏、以及其他公共空間展出。懷特畢業於芝加哥藝術學院(School of the Art Institute of Chicago)，且預計2024年拿到芝加哥伊利諾大學(UIC)的藝術碩士學位。

「我是什麼顏色？」即日起在華博館展出至5月7日，4月30日下午2時到4時，懷特將在華博館主持研討會「被收養者的身份：我們也是亞裔美國人麼？」

華博館館長劉振斌表示，這項「焦點系列」展覽已經邁入第二年，該展由摩拉爾製作(Molar Productions)的李煥庭策展，輪流展示本地華裔藝術家作品。本系列旨在介紹、推廣、和慶祝美國華人不同的藝術願景和經驗。

華博館開放時間為每周三、周五上午9時30分到下午2時，周六、周日則從上午10時開放至下午4時，相關信息可查詢官網：ccamuseum.org

亞裔 華裔 芝加哥

上一則

華府古籍講座 4/1解析杜牧江南春

下一則

媽媽的創意料理 母親節繪畫賽4/12截止

延伸閱讀

春假旅遊潮來了 芝2機場預估旅客逾256萬

春假旅遊潮來了 芝2機場預估旅客逾256萬
氣象特報：破壞性強風明日襲芝 有龍捲風風險

氣象特報：破壞性強風明日襲芝 有龍捲風風險
強森當選促警辭職？芝2市長候選人譴責

強森當選促警辭職？芝2市長候選人譴責
懂幽默的機器人

懂幽默的機器人
暴風雨連襲 各大水庫進帳豐

暴風雨連襲 各大水庫進帳豐
暗示競選連任？拜登出席頒獎典禮脫口稱：我希望能連贏2次

暗示競選連任？拜登出席頒獎典禮脫口稱：我希望能連贏2次

熱門新聞

亞裔屋主Linda Giang無法開啟自己房子的大門。（取自ABC）

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

2023-03-25 10:15
賓州一間巧克力工廠24日傍晚爆炸。（推特影片截圖）

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

2023-03-24 23:40
未做定期清潔，隨身水瓶可能比馬桶座墊還髒。（取自WaterFilterGuru網站）

自備水瓶「每周應該消毒」否則比馬桶座髒4萬倍

2023-03-24 11:36
聯合航空宣布，從2025年起推出芝市區到歐海爾機場的電動飛機服務。(聯航官網)

塞車再見 聯航空中計程機 2025年芝市區飛歐海爾機場

2023-03-28 10:22
德布斯的寵物狗納米日前在27小時內產下21隻小狗。（德布斯提供）

維州大丹狗 27小時產21崽 逼近世界紀錄

2023-03-30 02:12
化學污染物流入德拉瓦河，費城居民擔心自來水遭到污染，搶購瓶裝水。(美聯社)

德拉瓦河水源驚傳遭污染 費城民眾瘋搶瓶裝水

2023-03-28 17:50

超人氣

更多 >
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南