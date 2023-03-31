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芝台灣美食交流協會端出道地粽子、辦廚藝教學

特派員黃惠玲／芝加哥報導
陳美麗(右三)與美食班成員連續多天趕製台灣粽子義賣。(特派員黃惠玲／攝影)
陳美麗(右三)與美食班成員連續多天趕製台灣粽子義賣。(特派員黃惠玲／攝影)

為了招待安排遠自台灣到芝城主廚「絕對美宴」的專業老師，芝加哥台灣美食文化交流協會會長陳美麗近來動員美食班成員製作道地台灣粽子義賣，除了4月2日的絕對美宴餐會外，協會還將在4月7日舉辦一場台灣小吃廚藝教學活動，全程由台南崑山科技大學教授洪廷瑋現場示範指導，學員將可學到台灣香腸的全程製作過程，課程結束並將台灣小吃宴，品嚐正宗味道的大腸包小腸、四神湯等美食。

陳美麗的台灣粽子非常受到歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
陳美麗的台灣粽子非常受到歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)

美食教學時間為下月7日下午4時開始，洪廷瑋將傳授如何灌台灣香腸的秘訣與過程，約6時左右則可參加菜色包括大腸包小腸、四神湯、雞肉飯、滷味、五味烤麩、金瓜海鮮、杏仁茶、紅豆粉粿等的豐盛晚餐。每人學費與晚餐會為35元，地點在芝加哥華僑文教服務中心(55 E. 63rd St., Westmont, IL 60559)，報名可洽陳美麗(630)772-9396。

2日登場的「絕對美宴」則由台灣高雄餐旅大學中餐系系主任陳嘉謨主廚，台南崑山科技大學教授洪廷瑋、劉俊良也出席參與，該活動由駐芝加哥台北經濟文化辦事處聯合主辦，活動收入將捐助「台灣廚藝傳承獎學金」。

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