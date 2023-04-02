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桃源集團提供全方位會計報稅服務

本報芝加哥訊
桃源集團芝加哥專業團隊為您提供全方位會計報稅服務。
桃源集團芝加哥專業團隊為您提供全方位會計報稅服務。

报税季伊始，美國桃源集團（TAOS GLOBAL GROUP）屬下桃源會計，提供全美各州公司和個人報稅、會計及代理記賬、銷售稅務、工資發放及報稅、公司注冊、牌照申請、財務和審計）等的會計服務覆蓋全美。歡迎前往桃源集團，專業人士為您提供全方位會計服務。芝加哥南華埠廣場二樓有2處辦公地點，分別是（2167 B S.China Place）和（2155 B S. China Place）或致電:312-842-9891或312-949-9898 或者 E-mail:[email protected]。紐約分公司地址：774 53rd St,#2F,Brooklyn,NY 11220，電話:212-226-7238，E-mail:[email protected]。法拉盛地址:136-21 Roosevelt Ave., Suite 309,Flushing,NY 11354.電話：718-886-3618。洛杉磯分公司地址：227 W Valley Blvd #248-B San Gabriel, CA 91776，電話：626-872-0918，E-mail:[email protected]。詳情請瀏覽：www.taosglobalgroup.com。

桃源會計（全美各州公司和個人報稅、會計及代理記賬、銷售稅務、工資發放及報稅、公司注冊、牌照申請、財務和審計）等的會計服務覆蓋全美。還有桃源投資（投資、退休金賬戶、401集體退休金計劃、共同基金、教育基金、個人理財和資產管理）等。成立于 2009 的美國桃源金融集團是由桃源保險/桃源會計/桃源投資組成的一個綜合性金融服務集團。桃源集團的服務宗旨是讓桃源保險為您省錢，會計為您節稅，投資為您賺錢。

近年因業務發展，已先後在美東紐約及加州洛杉磯設立了分公司，旨在就近、更好地服務客戶、朋友，為東西岸地區的商家提供了商業、家庭、個人保險、會計一條龍服務。并以其優質的服務深受各地廣大客戶歡迎。多年來，陶培根先生以其豐富的金融管理專業知識，以及全公司同仁的不懈努力，令公司業務發展穩定、迅速，保險服務範圍已覆蓋全美四十六個州和地區，服務了2000多家在美國創業的華人企業，成為他們生意上的好幫手。

投資 保險 報稅

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