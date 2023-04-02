我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克放話將把推特變數位銀行 盼讓公司市值增逾10倍

常春藤名校學費漲至近9萬元 有家長砸75萬找顧問從小栽培

高效節能冷暖空調春季限時促銷　立減4000美元再享受稅收抵免

本報芝加哥訊
光華建材（WELLS）推出的高效節能冷暖空調春季限時促銷，立減 4000 美元再享受稅收抵免，超值！
光華建材（WELLS）推出的高效節能冷暖空調春季限時促銷，立減 4000 美元再享受稅收抵免，超值！

光華建材（WELLS）近日推出高效節能冷暖空調（HIGH EFFICIENT MINI SPLIT）春季限時促銷活動。最高立省達4,000美金，在稅收抵免、電費、安裝費等。超低安裝換新價格（最高立省 1400美金換新費，免費上門安裝諮詢），超低每月電費支出（相比普通空調節省30%電費），最高 2000美元收入所得稅抵免（可抵免所得稅等同於空調安裝費用30%的收入所得稅）等，免費上門評估安裝事宜，歡迎致電垂詢: (座機)312-800-8455，(手機) 312-447-1531。

規格型號分別：1噸 分體式冷暖空調 - TW12HQ2C2D（可覆蓋多達400平方英尺）原價 $1150，促銷價: $0*，1.5噸分體式冷暖空調 - TW18HQ2C2D（可覆蓋多達600平方英尺）原價 $1350，促銷價: $150 ，2噸 分體式冷暖空調 - TW24HQ2C2D（可覆蓋多達800平方英尺），原價: $1600 ，促銷價: $250，3噸分體式冷暖空調組（替換低效中央空調，可與燃氣爐搭配使用）原價 $3197 促銷價: $1197，5噸分體式冷暖空調組（替換低效中央空調，可與燃氣爐搭配使用）原價 $4283，促銷價: $2833。本次限時促銷活動有效期至04/15/2023注意：*僅限持證安裝工且符合補貼條件的地址*促銷價為稅前價格*安裝服務不含在內*本次促銷活動的解釋權歸光華建材所有。

歡迎聯繫光華建材公司，芝加哥總店地址：916 W. 21st St., Chicago, IL 60608，(312) 850-1500，Niles分店：7401N Croname Rd.,Niles IL 60714,（847）588-1050， Alsip分店：4101 W. 123rd St., Alsip, IL 60803，(708) 752-9051，Monrovia分店：1711 S. California Ave., Monrovia, CA 91016，(626) 775-4440，佛羅里達分店：267 SW 21st Terrance, Ft. Lauderdale, FL 33312，(954) 583-0300，田納西分店：3440 Lamar Ave., Memphis, TN 38118，(901) 368-2077，田納西分店：179 Hwy. 72, Collierville, TN 38017，(901) 492-4959。更多關於光華建材公司的詳情請瀏覽：www.wellsplumbing.com.  

手機 芝加哥

上一則

桃源集團提供全方位會計報稅服務

下一則

西雅圖新法 零工享帶薪病假　還有永久安全假

延伸閱讀

高效節能冷暖空調春季限時促銷 立減4000美元再享受稅收抵免

高效節能冷暖空調春季限時促銷 立減4000美元再享受稅收抵免
收入所得稅抵免 亞當斯促擴大資格

收入所得稅抵免 亞當斯促擴大資格
高效節能冷暖空調春季限時促銷　立減4000美元再享受稅收抵免

高效節能冷暖空調春季限時促銷　立減4000美元再享受稅收抵免
維州威郡數據中心 稅收估逾1億 比去年增長18%

維州威郡數據中心 稅收估逾1億 比去年增長18%
雨災 參議員帕迪拉：加州51縣報稅 延至10月16日

雨災 參議員帕迪拉：加州51縣報稅 延至10月16日
加州雨災 灣區等51縣報稅截止日延至10月16日

加州雨災 灣區等51縣報稅截止日延至10月16日

熱門新聞

亞裔屋主Linda Giang無法開啟自己房子的大門。（取自ABC）

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

2023-03-25 10:15
遇害的2歲男童泰倫．莫斯利。(美聯社)

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

2023-04-01 20:51
賓州一間巧克力工廠24日傍晚爆炸。（推特影片截圖）

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

2023-03-24 23:40
聯合航空宣布，從2025年起推出芝市區到歐海爾機場的電動飛機服務。(聯航官網)

塞車再見 聯航空中計程機 2025年芝市區飛歐海爾機場

2023-03-28 10:22
德布斯的寵物狗納米日前在27小時內產下21隻小狗。（德布斯提供）

維州大丹狗 27小時產21崽 逼近世界紀錄

2023-03-30 02:12
化學污染物流入德拉瓦河，費城居民擔心自來水遭到污染，搶購瓶裝水。(美聯社)

德拉瓦河水源驚傳遭污染 費城民眾瘋搶瓶裝水

2023-03-28 17:50

超人氣

更多 >
中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘
馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面
川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持
完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對

完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對
佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體