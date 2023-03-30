伊州南部墮胎診所 外州婦女患者激增

自從最高法院推翻「羅訴韋德」案後，伊州南部的計畫生育診所的婦女患者激增。(計畫生育組織臉書)

自從最高法院剝奪了憲法對於女性終止妊娠的保護以來，美國南部州大多數都禁止了墮胎 ，而這些有需要的婦女，紛紛前往伊利諾州南部接受合法的終止妊娠，位於伊州南部的聖路易地區的「美景高地計畫生育診所」(Fairview Heights Planned Parenthood clinic)過去幾個月平均每天迎來超過百名外州婦女，該診所預估今年將執行上萬件墮胎手術 。

這家診所的醫師麥克妮可拉斯(Collen McNicholas)說，她前一天才做完58名婦女的墮胎手術，新的一天又有約百名婦女進入診所諮詢或動手術，她表示，從最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)後，診所幾乎沒有一天不忙碌。

這些婦女來自鄰近的奧克拉荷馬州、阿肯色州、德州 ，她們在抵達全美最支持墮胎州之一的診所時，還得面臨許多在診所外「反墮胎」的示威群眾挑釁。

最高法院去年6月做出裁決後，該診所的墮胎等候名單從原本兩天拉長到目前的三周，即使診所工作人員10小時輪班，並增加周六開放，都無法縮短等候時間。

麥克妮可拉斯說，該診所今年預估將有一萬名墮胎患者，為了滿足需求，診所有在考慮連周日也開放營運，此外，該診所也制訂了緊急應變措施，將原來用於節育諮詢或輸精管切除的病房，全部改成墮胎手術房，此外，還將一輛休旅車改造為移動診所，以沿著州界提供墮胎服務。

不過，這些努力仍無法跟上需求步伐。麥克妮可拉斯說，如果佛羅里達州通過擬議的懷孕六周墮胎禁令，屆時診所求診人數將會更多，此外，德州法官如阻止墮胎藥進入該州，也預期帶來新一波的墮胎需求者。