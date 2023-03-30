我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

伊州南部墮胎診所 外州婦女患者激增

特派員黃惠玲／芝加哥報導
自從最高法院推翻「羅訴韋德」案後，伊州南部的計畫生育診所的婦女患者激增。(計畫生育組織臉書)
自從最高法院推翻「羅訴韋德」案後，伊州南部的計畫生育診所的婦女患者激增。(計畫生育組織臉書)

自從最高法院剝奪了憲法對於女性終止妊娠的保護以來，美國南部州大多數都禁止了墮胎，而這些有需要的婦女，紛紛前往伊利諾州南部接受合法的終止妊娠，位於伊州南部的聖路易地區的「美景高地計畫生育診所」(Fairview Heights Planned Parenthood clinic)過去幾個月平均每天迎來超過百名外州婦女，該診所預估今年將執行上萬件墮胎手術

這家診所的醫師麥克妮可拉斯(Collen McNicholas)說，她前一天才做完58名婦女的墮胎手術，新的一天又有約百名婦女進入診所諮詢或動手術，她表示，從最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)後，診所幾乎沒有一天不忙碌。

這些婦女來自鄰近的奧克拉荷馬州、阿肯色州、德州，她們在抵達全美最支持墮胎州之一的診所時，還得面臨許多在診所外「反墮胎」的示威群眾挑釁。

最高法院去年6月做出裁決後，該診所的墮胎等候名單從原本兩天拉長到目前的三周，即使診所工作人員10小時輪班，並增加周六開放，都無法縮短等候時間。

麥克妮可拉斯說，該診所今年預估將有一萬名墮胎患者，為了滿足需求，診所有在考慮連周日也開放營運，此外，該診所也制訂了緊急應變措施，將原來用於節育諮詢或輸精管切除的病房，全部改成墮胎手術房，此外，還將一輛休旅車改造為移動診所，以沿著州界提供墮胎服務。

不過，這些努力仍無法跟上需求步伐。麥克妮可拉斯說，如果佛羅里達州通過擬議的懷孕六周墮胎禁令，屆時診所求診人數將會更多，此外，德州法官如阻止墮胎藥進入該州，也預期帶來新一波的墮胎需求者。

墮胎 手術 德州

上一則

強森當選促警辭職？芝2市長候選人譴責

下一則

疫後客流量未回升…新州「百年老牌巴士公司」 4月停運7路線

延伸閱讀

伊州允許男女同廁 眾議會表決過關

伊州允許男女同廁 眾議會表決過關
氣候專家：中西部龍捲風次數 正在增加

氣候專家：中西部龍捲風次數 正在增加
醫療債務摧毀伊州家庭 移民受影響明顯

醫療債務摧毀伊州家庭 移民受影響明顯
數萬南方女性 北上伊利諾州墮胎 驚見10歲女童

數萬南方女性 北上伊利諾州墮胎 驚見10歲女童
全美第1州 懷俄明禁墮胎藥 德州法官近期也可能裁決下架墮胎藥

全美第1州 懷俄明禁墮胎藥 德州法官近期也可能裁決下架墮胎藥
提案比照謀殺罪 南卡眾議會推動 婦女墮胎或判死

提案比照謀殺罪 南卡眾議會推動 婦女墮胎或判死

熱門新聞

亞裔屋主Linda Giang無法開啟自己房子的大門。（取自ABC）

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

2023-03-25 10:15
賓州一間巧克力工廠24日傍晚爆炸。（推特影片截圖）

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

2023-03-24 23:40
未做定期清潔，隨身水瓶可能比馬桶座墊還髒。（取自WaterFilterGuru網站）

自備水瓶「每周應該消毒」否則比馬桶座髒4萬倍

2023-03-24 11:36
聯合航空宣布，從2025年起推出芝市區到歐海爾機場的電動飛機服務。(聯航官網)

塞車再見 聯航空中計程機 2025年芝市區飛歐海爾機場

2023-03-28 10:22
化學污染物流入德拉瓦河，費城居民擔心自來水遭到污染，搶購瓶裝水。(美聯社)

德拉瓦河水源驚傳遭污染 費城民眾瘋搶瓶裝水

2023-03-28 17:50
伊州鏈球菌性咽喉炎病例增加，衛生官員提醒家長留意。(pexels)

致命鏈球菌性咽喉炎病例增 伊州已5童死亡

2023-03-22 10:47

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議