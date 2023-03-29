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11區新裝監視攝影機 5/8起超速6哩開罰

特派員黃惠玲／芝加哥報導
11區瓦歷斯街夾35街口，安裝了全新的超速監視攝影機。(本報檔案照片)
11區瓦歷斯街夾35街口，安裝了全新的超速監視攝影機。(本報檔案照片)

芝加哥11區區長辦公室發布最新交通信息，其中包括市府在瓦歷斯街(Wallace St.)夾35街安裝了新的超速監視攝影機，預計從5月8日起開罰；此外，芝加哥白襪隊球季將在4月3日開打，屆時周遭地區將實施球季停車禁令，請附近居民留意以免受罰。

李惠華辦公室表示，市府新安裝的超速監視攝影機，位置在瓦歷斯街夾35街，即日起到4月23日為止，將為「試行警告期」，這段期間早上7時到下午4時，每小時速限為20哩，如車速超過26起就違規，下午4時至7時，速限則提高到30哩。試行期如超速，將會收到警告通知。

4月24日到5月7日期間，該部攝影機將暫停運作，不會發出警告通知也不會寄出罰單，從5月8日早上7時起，只要附近麥克勒蘭小學(McClellan Elementary School)上課日，都將依照上述時間的車速限制開罰。

至於白襪隊新球季開打的停車問題，區長辦公室也提醒居民留意，凡住在球場附近受球賽影響街道的住戶，都會收到市府寄發的「芝加哥白襪球隊貼紙」(The Chicago White Sox Stickers)，居民在球賽期間如需將車子停靠在球場附近街道，都必須貼上貼紙，而住戶客人來訪，停在街道車輛也要放置「訪客停車標示」，才不會受罰。

如仍未收到貼紙或標示的居民，可到區長辦公室申請領取，居民需攜帶附有地址的身分或文件證明，例如水電瓦斯帳單、車險卡等。

在影響範圍內的商家，則可領取顧客停車證，詳情可洽(773)254─6677，區長辦公室地址：3659 S. Halsted St.。

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