日薪達255元 芝選委會急招千名選舉官

芝加哥選舉委員會中文外展專員劉珍呼籲華人踴躍投票，並鼓勵華人申請擔任選舉官。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 選舉委員會表示，4月4日芝市市長與14個區的區長決選日，全市1291處投票 站至今仍缺約1000名選舉官(Election Judge)，選委會呼籲所有年齡在18歲以上的美國公民，能夠加入陣容，特別是雙語人員，每名選舉官將可拿到230元至255元日薪。

芝加哥選委會中文外展專員劉珍表示，即日起至選舉日前，均可申請選舉日擔任投票站工作人員，會中文、英語者尤其需要，此外，她也提到，全市50區的提前選舉投票所中，包括11區、12區、39區、46區、48區，以及市中心191 N. Clark St.上的超級投票站，都有中文選務人員駐站，華人選民如有需要可當場尋求協助。

至於選舉日當天，全市1291處投票所中，將有60個投票站將有雙語選舉官在場服務。

選委會表示，目前芝加哥4月4日當天將近1300個投票站中，每個票所分配四名工作人員是不夠的，選委會的目標是每一個投票站有五位工作人員服務。此外，選委會也要多招聘人員，以隨時支援選舉日當天突然無法出席的選舉官。

至於有些選務員抱怨之前投票日上工後，好一段時間都沒有收到薪資支票 ，選委會對此表示，有時的確會出現延誤，但選委會一定會盡快寄出工資， 目前曾任選舉官者回任的話，單日酬勞為255元，新晉選務員則可拿到230元。

有興趣申請擔任庫克縣選舉工作人員，請直接上網查詢、報名，網址：pollworker.chicagoelections.gov，或致電(312)603-0970。