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芬太尼摻動物鎮靜劑致死 庫克郡案例增

特派員黃惠玲／芝加哥報導
xylazine藥物很容易從獸醫用品網站上購得。(購物網站截圖)
xylazine藥物很容易從獸醫用品網站上購得。(購物網站截圖)

美國聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)日前針對一種「賽拉嗪」(xylazine)的藥物發出全國性警告，然而多年來，這種藥物一直持續出現在庫克郡的屍檢報告，芝加哥也是全美熱點城市之一，根據最新數據，庫克郡死者體內含有這類藥物的人數仍在上升。

住在芝城郊區Carol Stream市的居民贊德爾(Kathy Zander)表示，她的兒子吸了古柯鹼，沒料到他的好友在其中混入芬太尼(fentanyl)，導致他吸食後死亡，當時他才年僅23歲，當時芬太尼中還摻了所謂「鎮靜劑」中含有的「賽拉嗪」藥物，「使用它等於接受死刑判決」。

「賽拉嗪」是一種用來控制農莊動物的鎮定劑，一般可以在獸醫用品的網站上購得，耶魯大學醫學院的蘇金(Kim Sue)說，這種藥物沒有批准用於人體，她表示，過去幾年她一直在觀察與治療使用鎮靜劑與芬太尼一起使用的影響。

蘇金表示，至今還無法找到任何治療人類服用賽拉嗪的解藥，「這種藥物不屬於鴉片類藥物，因此不一定對納洛酮有反應」，蘇金說，一般而言，吸毒過量者如果在最快時間內使用納洛酮，通常可挽救瀕臨死亡的吸毒者生命。

去年庫克郡法醫辦公室紀錄顯示，共有158個與服毒過量的死亡案例，其中體內出現賽拉嗪藥物的數目最高，因此也被列為主要死亡原因，此數字在2020年僅30例，2021年為110例。

如果僥倖存活，使用了賽拉嗪的患者，可能會出現皮膚腐爛的症狀。蘇金說，她在過去幾年就接手過一些嚴重皮膚傷口的吸毒患者。

蘇金表示，雖然賽拉嗪對納洛酮有抗藥性，但她仍鼓勵一旦有服毒過量的情形時，立刻服用納洛酮。

將古柯鹹、冰毒等興奮劑，與類鴉片藥物鎮定劑共同服用，非常容易形成毒品過量使用情形，非常危險。研究顯示，許多同時使用興奮劑與鎮定劑的民眾通常身體健康情形欠佳，同時很容易過量。費城法醫發現，當地34%毒品過量致死案件的死者體內出現賽拉嗪藥物，同時這些死者體內除了賽拉嗪外，也發現了芬太尼。

失去兒子的贊德爾說，無論有沒有與其他的藥物混用，必須加強公眾認識芬太尼的危險，否則對家庭帶來的是「毀滅性」的破壞。

庫克 毒品 耶魯大學

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