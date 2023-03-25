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中西部客家同鄉會春季饗宴 嘉賓鄉親同歡

芝加哥訊
鄉親與嘉賓在客家會的新春饗宴中歡喜相聚。(中西部客家同鄉會提供)
鄉親與嘉賓在客家會的新春饗宴中歡喜相聚。(中西部客家同鄉會提供)

美國中西部客家同鄉會日前在芝加哥華僑文教服務中心舉行春季響宴暨年會，會長李郁惠及理事們準備了精彩節目與豐富客家點心招待鄉親與嘉賓。

包括駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森夫婦、新聞組組長洪中明、領務組組長舒俞敬、文教中心主任蔡季穎、巴勒特(Bartlett)官員舒馬契爾(Paula Schumacher)、該市公園管理局董事卡蘇巴(Dale Kasuba)、巴勒藝術(Arts in Bartlett)總裁庫巴斯科(Laura Kubaszko)等嘉賓都到場同歡。

客家會會長李郁惠(左三)歡迎嘉賓參與活動。(中西部客家同鄉會提供)
客家會會長李郁惠(左三)歡迎嘉賓參與活動。(中西部客家同鄉會提供)

李郁惠首先感謝所有工作人員、理事、前會長、前理事共襄盛舉，也祝福大家新春愉快。姜森應邀致詞時表示，客家同鄉會在芝加哥僑界有很多的貢獻，包括促成苗栗市跟巴勒特市結為姊妹市，他感謝現場許多客家僑界先進的幫忙，讓兩邊有很多文化的交流，同時也期待在未來有更多互動。

蔡季穎說，中西部客家會人才輩出，對僑務的工作貢獻良多，他也代表新就任的僑務委員會委員長徐佳青問候所有的客家鄉親。舒馬契爾、卡蘇巴也分別代表巴勒特市獻上祝賀。

活動會場除了安排靜態客家文化展覽，也陳列油傘、客家樂器、手工藝及歷年重要活動照片；同鄉們並手工製作多樣客家特色點心分享佳賓及鄉親，讓大家大飽口福。

舞蹈演出情形。(中西部客家同鄉會提供)
舞蹈演出情形。(中西部客家同鄉會提供)

當天節目包括打嘴鼓「歡天喜地重相逢」、鋼琴演奏「客家本色」、勁歌熱舞「熱情的島嶼」、說說唱唱「遊龍戲鳯」、獨唱「山歌子」、客家傘舞 「娥媚月」，精湛的演出博得滿堂喝彩，最後在全體大合唱「客家本色」畫下圓滿句點。

芝加哥

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