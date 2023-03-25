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魯克菲爾德動物園 擴建熱帶世界迎猩猩瓊恩圖

特派員黃惠玲／芝加哥報導
布魯克菲爾德動物園正在為26歲猩猩瓊恩圖打造全新的「熱帶世界」。(布魯克菲爾德動物園提供)
布魯克菲爾德動物園正在為26歲猩猩瓊恩圖打造全新的「熱帶世界」。(布魯克菲爾德動物園提供)

位於芝城西郊的布魯克菲爾德動物園(Brookfield Zoo)，是大芝加哥地區最受家庭歡迎的目的地之一，為迎接從聖路易動物園移居到該動物園的26歲低地雄猩猩瓊恩圖(Jontu)，布魯克菲爾德動物園21日宣布，將把它目前棲息的熱帶世界(Tropic World)擴建，瓊恩圖的新家將占地廣達兩畝，猩猩們屆時可以生活在藍天綠草的自然環境。

芝加哥動物學會(Chicago Zoological Society)執行長阿德克森(Michael Adkesson)說，他對於這個新項目感到非常興奮，新的猩猩棲息地將讓訪客以一種全新的方式，與這些神奇有魅力的動物建立聯繫，他表示，「我們的使命是讓訪客關心野生動物與大自然，通過人與動物的互動，可以鼓勵人們將環保活動融入到日常生活之中」。

動物園工作人員說，新的猩猩棲息園區，將包括室內與室外兩部份，其中有流水、攀爬結構、綠草、藤蔓，還會種植數百棵的灌木，以及大約75棵樹木，整個展示空間將充滿綠意與生機。

雖然目前建築工地已經圍上圍欄，但動物園官員表示，遊客仍然可以在「熱帶世界」看到瓊恩圖等動物，新的棲息地預計在2025年完工，屆時動物們將逐漸引入新的空間。

布魯克菲爾德動物園的開放時間、門票等信息，可查詢官網：www.czs.org/Brookfield-ZOO/Home。

此外，在今日美國(USA Today)的一份新出爐的全美最佳動物園排行榜中，布魯克菲爾德也高居第五名，這項排名的提名名單，首先是由旅遊專家和行業專業人士組成的小組評選結果，名次先後尤其重視在動物護理以及與動物園遊客有意義互動方面表現出色的單位。

然後再由公眾從該入圍名單中，投票選出他們最喜歡的動物園。 內布拉斯加州的奧馬哈亨利多利動物園(Henry Doorly Zoo)名列榜首。

動物園 芝加哥 內布拉斯加州

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