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千人小鎮班諾克 奪大芝加哥宜居城榜首

特派員黃惠玲／芝加哥報導
位於芝城北郊的小鎮班諾克，名列大芝加哥宜居城鎮榜首。(班諾克官網截圖)
位於芝城北郊的小鎮班諾克，名列大芝加哥宜居城鎮榜首。(班諾克官網截圖)

知名評論網Niche一份新的調查報告指出，伊利諾州湖郡(Lake County)北郊一處僅有1000位居民的小鎮班諾克(Bannockburn)，名列2023年大芝加哥地區最佳居住城鎮榜首。

報告指出，班諾克結合了「莊園與城市生活的最佳特色」，湖郡的另一個城市龍格羅夫(Long Grove)名列第二，杜佩琪郡的克來登西爾(Clarendon Hills)排名第三。

班諾克在Niche去年2022年的報告中，僅排在第八名，今年出現很大變化，甚至一躍冠軍寶座。

聯邦人口普查局的數據顯示，班諾克的居民有1013名，其中白人667人比率最高約75％，亞裔有168人，比率約14％次之。根據房產網站Zillow資料，該地區平均房價超過90萬，且持續上漲中。

根據該網站說明，這項排名考慮了多種因素，包括可負擔性、當地住房市場、社區多樣性、地區公立學校、可步行性等，此外，聯邦人口普查局、聯邦調查局及勞工統計局等多個官方數據也列入評估標準。

大芝加哥區排名前十處最佳居住地的名單依序為：班諾克、龍格羅夫、克來登西爾、瑞柏(Naperville)、因佛內斯(Inverness)、音斯戴爾(Hinsdale)、水牛丘(Buffalo Grove)、西泉(Western Springs)、席爾迪爾(kildeer)、艾文斯頓(Evanston)。

人口普查 芝加哥 亞裔

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